Преимущества вагон-дома

Вагон-дома имеют несколько преимуществ перед традиционными домами. Одним из главных преимуществ является мобильность. Вагон-дома можно легко перевозить на новое место, что делает их идеальными для людей, которые часто меняют место работы или жительства.

Другие ключевые преимущества: быстрый монтаж (от 1 дня), отсутствие необходимости в фундаменте, возможность подключения к любым сетям (электричество, вода, канализация), устойчивость к перепадам температур и сейсмическим нагрузкам.

Гарантии и качество вагон-дома

Юнистим гарантирует высокое качество своих вагон-домов. Все наши блок-контейнеры изготавливаются из лучших материалов и проходят строгий контроль качества на каждом этапе производства — от сварки каркаса до финишной отделки.

Мы предоставляем гарантию на все наши продукты, что дает нашим клиентам уверенность в их выборе. Гарантийный срок на несущие конструкции составляет 24 месяца, на внутреннюю отделку и инженерное оборудование — 12 месяцев.

Сравнение вагон-домов Юнистим с другими производителями

В таблице ниже приведено сравнение ключевых параметров вагон-домов Юнистим и других производителей:

Параметр Юнистим Другие производители Материал каркаса Усиленная стальная труба 80×80×4 мм Уголок 50×50 мм / тонкая труба Теплоизоляция Минеральная вата 100–150 мм Пенопласт / 50 мм вата Обшивка наружная Профлист С-10 с полимерным покрытием Оцинкованная сталь без покрытия Внутренняя отделка Ламинат / влагостойкий гипсокартон ДСП / фанера без покрытия Срок службы 15–20 лет 5–10 лет

Особенности вагон-дома от Юнистима

Наша компания предлагает широкий выбор вагон-домов, каждый из которых имеет свои уникальные особенности. Наши блок-контейнеры могут быть оснащены различными вариантами планировки, отделки и оборудования, что позволяет клиентам выбрать тот, который лучше всего соответствует их потребностям.

Доступные опции: системы отопления (электрическое, водяное, печное), санузлы (биотуалет или подключение к канализации), кухонные уголки, сплит-системы, усиленная теплоизоляция для Крайнего Севера (до –50 °C).

Модельный ряд и стоимость вагон-домов

Стоимость вагон-дома может варьироваться в зависимости от размера, планировки и оборудования. Однако, по сравнению с традиционными домами, блок-контейнеры часто более доступны и экономичны. Ниже приведены базовые модели:

Модель Размер Планировка Стоимость от ВД-1 (бытовка) 6×2,5 м Однокомнатная 420 000 р. ВД-2 (жилой) 8×3 м Двухкомнатная 680 000 р. ВД-3 (административный) 10×4 м Трёхкомнатная 1 050 000 р. ВД-Арктика 8×3 м Двухкомнатная, усиленная теплоизоляция 1 250 000 р.

Установка и обслуживание вагон-дома

Установка вагон-дома проста и не требует специальных навыков или тяжёлой техники (достаточно крана-манипулятора). Наши специалисты помогут вам выбрать подходящее место для установки и обеспечат необходимое обслуживание — от подключения коммуникаций до планового ремонта.

Для вахтовых посёлков и удалённых месторождений Юнистим предлагает комплексные решения: доставка, шеф-монтаж, подключение к локальным сетям, обучение персонала. Срок изготовления типового вагон-дома — от 3 рабочих дней, нестандартного (индивидуальный проект) — от 10 рабочих дней.

Вагон-дома для Крайнего Севера и Арктики

Юнистим производит специальные модификации вагон-домов для эксплуатации в условиях Крайнего Севера при температурах до –55 °C. Конструкция включает усиленный каркас, увеличенный слой теплоизоляции (150 мм), двойные двери и тройные стеклопакеты, электрические или печные системы отопления, а также автоматическое поддержание плюсовой температуры в межвахтовый период.

Более 500 вагон-домов Юнистим успешно эксплуатируются на объектах Ямала, Таймыра и в Магаданской области, что подтверждено актами приёмки крупнейших нефтегазовых корпораций.

Заключение

Вагон-дома от завода-производителя Юнистим — это отличный выбор для тех, кто хочет иметь комфортное и надёжное жильё с быстрой окупаемостью и минимальными затратами на монтаж. Мы предлагаем высокое качество, гарантии, широкий выбор моделей и возможность изготовления по индивидуальному проекту, что делает нас одним из лидеров на рынке блок-контейнеров.

Специалисты Юнистим считают, что в ближайшие годы ключевым направлением развития вагон-домов станет интеграция систем умного дома (автономное отопление, дистанционный контроль температуры, датчики протечек и задымления), что позволит снизить эксплуатационные расходы на содержание вахтовых посёлков на 25–30% и полностью исключить риск замерзания систем в зимний период.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какова гарантия на вагон-дома от Юнистима?

Мы предоставляем гарантию 24 месяца на несущие конструкции и 12 месяцев на внутреннюю отделку и инженерное оборудование. В течение гарантийного срока производится бесплатная замена дефектных элементов.

Какой срок установки вагон-дома?

Установка вагон-дома проста и может быть выполнена в течение 1 рабочего дня (включая выгрузку с крана-манипулятора). Подключение коммуникаций занимает дополнительно 1–2 дня.

Можно ли заказать вагон-дом с индивидуальной планировкой?

Да, мы предлагаем возможность изготовления вагон-дома по индивидуальному проекту с любой планировкой, размерами и набором опций. Срок разработки проекта — от 3 дней, изготовления — от 10 рабочих дней.

Нужно ли разрешение на установку вагон-дома?

Для временного размещения (вахтовый посёлок, стройплощадка) разрешение не требуется. Для постоянного проживания необходим статус объекта капитального строительства. Юнистим предоставляет все необходимые документы для регистрации.

Какие документы выдаются при покупке?

Паспорт изделия, сертификат соответствия на материалы, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон. По запросу — декларация о пожарной безопасности.

Предоставляете ли вы лизинг?

Да. Юнистим сотрудничает с лизинговыми компаниями. Первоначальный взнос от 10%, срок от 1 до 5 лет, ставка от 5% годовых.

Есть ли возможность доставки в удалённые регионы?

Да. Мы осуществляем доставку по всей России и СНГ — железнодорожным, автомобильным или морским транспортом. Стоимость рассчитывается индивидуально.

Как заказать вагон-дом?

Оставьте заявку на официальном сайте unisteam.com/ или позвоните по телефону. Менеджер рассчитает стоимость и сроки изготовления в течение 15 минут.