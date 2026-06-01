«Газпромнефть-СМ» представила мультимедийный гид, посвященный антифризам

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» совместно с научно-популярным изданием «Энергия+» подготовила специальный мультимедийный проект об антифризах. В рамках проекта эксперты объяснили, как появились охлаждающие жидкости, по каким принципам они работают, когда их необходимо менять и как подобрать подходящий антифриз для автомобиля.

Сегодня «Газпромнефть-СМ» производит десятки разновидностей антифризов для легкового транспорта и промышленного оборудования с использованием современных технологий. Разработка рецептур ведётся в собственном научном центре компании с применением ИИ-системы «Алхимик». Продукция брендов Gazpromneft и G-Energy защищается цифровой маркировкой «Честный знак».

Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец заявил, что компания выпускает не только моторные, но и трансмиссионные, гидравлические масла для автомобилей, тормозную жидкость и, конечно, антифризы.

«Антифриз уже давно перестал быть просто охлаждающей жидкостью – он предотвращает образование коррозии, кавитации, отложений, накипи и пены, предохраняет резиновые шланги и пластмассовые детали от высыхания и растрескивания и в целом обеспечивает бесперебойную работу двигателя», – отметил он.

Компания также продолжает расширять ассортимент продукции для разных типов автомобилей. Одной из последних новинок стал антифриз G-Energy Antifreeze OAT 40, созданный специально для китайских машин. Охлаждающая жидкость, произведённая по OAT-технологии на основе органических компонентов, обеспечивает срок службы до пяти лет или 250 тысяч километров пробега и сохраняет эффективность даже при сильных морозах.