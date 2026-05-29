Jaecoo готовит флагманский внедорожник Jaecoo 9 для рынка Великобритании

Бренд Jaecoo планирует расширить модельную линейку в Великобритании за счёт нового крупного шестиместного внедорожника, который получит название Jaecoo 9. В основе модели, по предварительным данным, будут использоваться решения из текущего модельного ряда бренда, а также элементы кроссовера Chery Fulwin T11.

Сообщается, что в китайской версии прототипа автомобиль имеет трёхрядную компоновку салона с капитанскими креслами во втором ряду и рассчитан на повышенный уровень комфорта. Длина автомобиля составляет около 5,2 метра, что сопоставимо с длиннобазной версией Range Rover Long Wheelbase, при этом заявляется более просторный салон.

По предварительной информации, дизайн будущего Jaecoo 9 будет частично перекликаться с другими моделями бренда и включать вертикальные элементы решётки, узкую оптику и переработанный нижний бампер.

В качестве силовой установки рассматривается гибридная система с увеличителем запаса хода, основанная на 1,5-литровом турбированном двигателе и одном или двух электромоторах. В полноприводных версиях система позволит развивать запас хода на электротяге до 136 миль по китайскому циклу CLTC.

При этом пока не уточняется, какая именно версия силовой установки будет адаптирована для британского рынка, поскольку соответствие более строгим экологическим требованиям Euro 7 может ограничить применение подобных решений.

