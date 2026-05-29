Lei Jun передал первые шесть Xiaomi YU7 GT клиентам в Китае

Основатель Xiaomi Lei Jun совместно с актрисой и амбассадором бренда Шу Ци Shu Qi передали первые шесть экземпляров электрического кроссовера YU7 GT первым владельцам в Китае, что стало началом поставок модели.

В ходе церемонии, которая прошла в формате прямой трансляции, было вручено шесть автомобилей. Пять из них выполнены в цвете Cherry Red, один — в чёрном. Участники мероприятия пообщались с каждым из владельцев и сделали совместные фотографии.

YU7 GT представляет собой высокопроизводительный электрический SUV с пиковой мощностью до 990 л.с. и ориентировочной ценой от 389 900 юаней (примерно 4 678 800 рублей по курсу около 12 рублей за юань). Стоимость топовой комплектации составляет 429 900 юаней (примерно 5 158 800 рублей).

По информации производителя, модель оснащается системой полного привода с двумя электромоторами, разгоняется до 100 км/ч за 2,92 секунды и развивает максимальную скорость до 300 км/ч. Запас хода по циклу CLTC заявлен на уровне до 705 км, а благодаря 897-вольтовой архитектуре быстрой зарядки возможно восполнение до 570 км пробега примерно за 15 минут.

Автомобиль получил аккумулятор ёмкостью 101,7 кВт⋅ч, активную пневмоподвеску, а также усиленные тормоза с карбон-керамическими дисками и суппортами Akebono. Тормозной путь со 100 км/ч заявлен на уровне 32,9 метра.

Также сообщается, что среди первых владельцев встречаются предприниматели, топ-менеджеры, сотрудники университетов, банков и сферы интернет-маркетинга. Отмечается, что более 30% покупателей YU7 приходятся на женщин, а свыше половины пользователей модели ранее использовали устройства Apple.

Дополнительно приводятся данные о поставках: в апреле на внутреннем рынке было передано 9 876 автомобилей YU7 SUV, что на 27,2% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.