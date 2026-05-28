FAW Bestune T77 и T99: чем различаются модели

Bestune — суббренд FAW, ориентированный на молодую аудиторию и делающий ставку на выразительный дизайн. Модели T77 и T99 — два кроссовера в линейке, рассчитанные на разные сценарии использования и разные бюджеты.

T77 — компактный городской кроссовер с динамичным силуэтом, современной мультимедиа и насыщенным базовым оснащением. Это машина для тех, кому нужен выразительный автомобиль для повседневной эксплуатации, но без переплаты за более крупные габариты.

T99 — заметно более крупный кроссовер, ориентированный на семейного покупателя. Просторный салон, объёмный багажник, более мощная силовая установка и расширенный набор электронных помощников делают модель удобной для дальних поездок и регулярного использования.

Общая черта линейки — современная мультимедиа и развитый набор систем помощи водителю. Крупные дисплеи, навигация, поддержка смартфонов, контроль слепых зон — всё это присутствует уже в средних комплектациях.

Стоит отдельно остановиться на гарантийных условиях. FAW предлагает расширенную гарантию на ключевые узлы — двигатель и трансмиссию — что важно при долгосрочном владении. Базовая гарантия на весь автомобиль также имеет конкурентные условия по сроку и пробегу. Это снижает финансовые риски при возможных серьёзных отказах в первые годы эксплуатации.

Также имеет значение поддержка сервисной сети. Дилерская сеть FAW в России постепенно расширяется, и доступность специалистов по этой марке улучшается. Перед покупкой имеет смысл уточнить расположение ближайших сервисных центров, особенно для жителей регионов, чтобы понимать перспективы обслуживания на горизонте 5–7 лет.

Стоит также отметить вопрос ликвидности на вторичном рынке. Бренд активно расширяется в России, а узнаваемость моделей растёт. Это положительно сказывается на остаточной стоимости — подержанные FAW Bestune продаются с разумным сроком экспозиции и без существенного дисконта относительно ожидаемой цены. Для покупателя это снижает риски при возможной перепродаже через несколько лет владения.

Ключевые различия между T77 и T99 становятся очевидны не только на бумаге. T77 построен на более лёгкой переднеприводной платформе (полный привод не предусмотрен), его снаряжённая масса около 1,5 тонны, что положительно сказывается на динамике — разгон до 100 км/ч укладывается в 9,5 секунды. T99 использует усиленную платформу с возможностью подключения задних колёс через муфту, его вес превышает 1,7 тонны, а разгон занимает около 10,8 секунды.

Зато T99 имеет значительно более вместительный салон: на втором ряду свободное пространство над головой на 3 см больше, а по коленям — на 8 см. Багажник T99 объёмом 600 литров против 400 у T77. Также T99 оснащается двигателем 2.0T (190 л.с.) вместо 1.5T (150 л.с.) у T77, что обеспечивает лучшую тягу на низких оборотах — важно для уверенного движения на трассе с полной загрузкой.

Отличаются и трансмиссии: у T77 — роботизированная коробка с двумя сцеплениями (6DCT), у T99 — классический 8-ступенчатый «автомат» Aisin. Последний более комфортен в пробках и теоретически надёжнее. В плане технологий T99 может похвастаться проекционным дисплеем (HUD) и системой кругового обзора 360°, тогда как у T77 максимум — камера заднего вида.

При выборе между двумя моделями исходите из типичных маршрутов: для ежедневных поездок по городу без частых пассажиров на заднем ряду T77 более рационален (расход 8 л/100 км против 10 у T99). Для регулярных семейных путешествий или поездок за город с прицепом T99 предпочтительнее.

Обратите внимание, что цена T77 стартует примерно на 25-30% ниже, чем у T99, что делает его доступным для более широкой аудитории.