«Газпромнефть-СМ» провела для омских старшеклассников образовательный интенсив

Омские школьники побывали на высокотехнологичного производства. Учащиеся одной из школ города стали гостями завода «Газпромнефть – смазочные материалы» в рамках выездного профориентационного интенсива.

Поездка позволила старшеклассникам увидеть, как работает современное промышленное предприятие изнутри. Ребята познакомились с производственными циклами и опробовали цифровые тренажеры, предназначенные для оттачивания профессиональных навыков.

Школьникам показали, как с помощью технологий виртуальной реальности студенты и молодые специалисты во время стажировок учатся управлять сложным оборудованием. Помимо практической части, для участников организовали профессиональный нетворкинг, где рассказали об актуальных вакансиях и карьерных лифтах компании.

Ранняя профориентация является частью долгосрочной стратегии по подготовке инженерных кадров. Сегодня компания сотрудничает с 17 ведущими вузами и колледжами России. Студенты проходят оплачиваемую практику на производственных площадках в Омске и Подмосковье, а также в офисе в Санкт-Петербурге. В одном только Омском регионе к программе долгосрочных стажировок уже подключились пять учебных заведений.

Осенью компания запустит новый образовательный трек для старшеклассников — первую научно-техническую конференцию для учеников 9–11 классов. Курировать юных исследователей, увлеченных естественными науками, будут действующие технологи и инженеры предприятия.

Комментируя вектор на цифровизацию отрасли, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец отметил:

— Современное производство смазочных материалов — это сфера, где технологические процессы неразрывно связаны с цифровизацией и искусственным интеллектом. Поэтому мы стремимся знакомить с этими возможностями школьников, чтобы помочь им осознанно выбрать будущую профессию и в перспективе присоединиться к нашей команде.

В Министерстве образования Омской области инициативы бизнеса назвали примером создания «бесшовной» образовательной модели. Министр Ольга Степанова дала высокую оценку проекту: