Ferrari представила первый электромобиль Luce и вызвала неоднозначную реакцию рынка

Компания Ferrari представила в Риме свою первую полностью электрическую модель под названием Luce. Автомобиль выполнен в формате четырёхдверного пятиместного семейного седана, что заметно отличается от традиционных спортивных моделей бренда.

Презентация состоялась на торжественном мероприятии, после чего автомобиль был показан президенту Италии Серджо Маттарелле и Папе Римскому Льву XIV, который, по сообщениям, проявил интерес к модели.

Однако дизайн автомобиля, созданный при участии сторонних дизайнеров, вызвал активное обсуждение и критику в соцсетях и среди автомобильных экспертов. Часть пользователей сравнила внешний вид машины с нетипичными бытовыми предметами и устаревшими моделями автомобилей, а некоторые политические и бывшие руководящие фигуры выразили сомнения в эстетике новинки.

На фоне реакции рынка акции Ferrari на Миланской бирже снизились после презентации, однако аналитики отмечают, что интерес к автомобилю со стороны потенциальных клиентов может быть выше, чем общественная критика.

Эксперты считают, что модель Luce носит стратегический характер и направлена на демонстрацию перехода бренда к электрическим технологиям, даже если не станет массовым продуктом.