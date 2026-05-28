CATL запустила крупнейший тестовый комплекс для систем хранения энергии в Сямэне

Компания CATL объявила о запуске в китайском городе Сямэнь исследовательского института ESVL, который позиционируется как крупнейшая в мире комплексная платформа для тестирования и валидации технологий хранения энергии.

Объект занимает территорию около 10 гектаров, а общий объём инвестиций оценивается примерно в 3 млрд юаней (около 441 млн долларов США). Центр создан как открытая инфраструктура для участников отрасли и направлен на проверку систем хранения энергии на уровне полноценных станций, а не отдельных компонентов.

По данным компании, развитие отрасли сопровождается рядом проблем, включая случаи недоработки крупных энергетических объектов и задержки их подключения к сетям. Новый институт должен повысить надёжность и безопасность таких систем за счёт расширенного тестирования.

Комплекс включает несколько лабораторий, среди которых — центр проверки интеграции в энергосети, лаборатория высоковольтной безопасности, испытательный комплекс термической устойчивости, а также лаборатории климатических и электромагнитных испытаний.

Отдельно отмечается сотрудничество с международными сертификационными организациями, что должно обеспечить признание результатов испытаний на глобальном уровне.

*Instagram и Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой по ведению соцсети в РФ признана экстремистской и запрещена