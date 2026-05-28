«Газпромнефть-СМ» формирует образовательную среду для судоходной отрасли

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» завершила модернизацию учебной аудитории факультета судовой энергетики Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (ГУМРФ). Открытие обновленного пространства приурочено к 150-летию университета.

Проект реализован в одном из старейших профильных вузов страны и нацелен на укрепление материально-технической базы для подготовки специалистов, способных работать с современными смазочными материалами, цифровыми диагностическими системами и высокотехнологичным судовым оборудованием. В университете обучают судовых механиков и технических экспертов, востребованных в морской отрасли.

«Мы разрабатываем масла и смазки под самые жесткие условия эксплуатации. Инновационные продукты требуют специалистов, способных мыслить на уровне этих технологий», – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Аудитория находится в историческом здании, являющемся объектом культурного наследия. В ходе реконструкции были сохранены архитектурные элементы постройки XIX века. Пространство площадью свыше 100 квадратных метров с мультимедийным оборудованием рассчитано на 80 студентов.

Проект включал комплексное обновление помещения с внедрением современных образовательных решений и адаптацией аудитории под актуальные инженерные задачи. Это позволило создать комфортную и технологичную среду для практического обучения.

«Совместные проекты с нашим партнером — «Газпромнефть-СМ» — позволяют создавать современную образовательную среду и готовить специалистов, максимально востребованных в профессии. Это важная часть развития университета и отрасли в целом», – заявил ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Соколов.

Поддержка образовательных проектов является частью долгосрочной стратегии «Газпромнефть-СМ» по развитию кадрового потенциала ключевых отраслей экономики. Компания разрабатывает современные смазочные материалы и цифровые сервисы диагностики, а также участвует в подготовке специалистов, которым предстоит использовать эти технологии в работе.