Lotus показал Emira 420 Sport с облегчённой конструкцией

Компания Lotus, входящая в состав Geely, представила первые изображения новой версии спорткара Emira 420 Sport. Модель стала развитием Emira Turbo SE 2025 года и получила пакет доработок, направленных на снижение массы и улучшение управляемости.

Автомобиль стал легче на 25 кг, а уровень прижимной силы увеличился на те же 25 кг. Внешне новинка сохранила знакомый силуэт, однако получила ряд аэродинамических изменений. Среди них — увеличенный передний сплиттер, новые боковые юбки и переработанные воздухозаборники. Благодаря этому поток воздуха к боковым радиаторам вырос на 15%, а к центральному — на 14%.

В задней части появился новый вентиляционный элемент крышки моторного отсека. По данным производителя, это позволило повысить эффективность охлаждения тормозов на 10% и увеличить пропускную способность выхлопной системы на 30%.

Lotus также добавил съёмную стеклянную панель крыши тёмного оттенка. Её можно демонтировать и разместить в специальном чехле за сиденьями, превращая купе в открытую версию.

Интерьер в целом сохранил архитектуру модели 2025 года. В оснащение входят цифровая приборная панель и центральный экран мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма. Представленный экземпляр получил пакет Hand Painted Pack с оранжевыми акцентами Tangelo в оформлении ремней безопасности, дефлекторов, рулевого колеса, селектора коробки передач и центральной консоли.

Emira 420 Sport оснащается двухлитровым турбомотором с центральным расположением и задним приводом. Мощность двигателя увеличили до 420 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 500 Н·м. В паре с агрегатом работает восьмиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Для улучшения управляемости дорожный просвет уменьшили на 5 мм, а подвеску оснастили регулируемыми амортизаторами Multimatic с двумя режимами настройки.

Предзаказы на модель уже открыты на международных рынках. Начальная стоимость составляет около 9,7 млн рублей по текущему курсу ЦБ. В Китае стартовая цена, по предварительным оценкам, может достигнуть примерно 12,6 млн рублей.