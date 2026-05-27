Mercedes-Benz обновил S-Class 2027 года с акцентом на технологии и комфорт

Mercedes-Benz представил масштабное обновление седана S-Class 2027 модельного года. По данным компании, около половины компонентов автомобиля были разработаны заново или переработаны, что стало крупнейшим обновлением модели в рамках одного поколения.

Внешность седана изменилась за счет увеличенной на 20% подсвечиваемой решетки радиатора, новых фар и фонарей, а также опциональной светящейся эмблемы на капоте. Некоторые дизайнерские решения перекликаются с концептом Vision Iconic, показанным осенью прошлого года.

Модель получила обновленные шестицилиндровые моторы, модернизированный V8, новую электронную архитектуру с возможностью беспроводных обновлений и мультимедийную систему на базе искусственного интеллекта. Также переработаны системы для водителя и пассажиров, включая более комфортные задние сиденья.

На американском рынке S-Class сохранит три варианта силовых установок. Версия S 580 4Matic оснащается V8 мощностью 530 л.с. и крутящим моментом 750 Н·м, а S 500 4Matic — шестицилиндровым двигателем. Оба варианта используют мягкогибридную систему с интегрированным стартер-генератором мощностью 23 л.с. Подключаемый гибрид S 580e 4Matic развивает 576 л.с., что на 73 л.с. больше по сравнению с предыдущей версией.

Пневматическая подвеска и полноуправляемое шасси с поворотом задних колес на 4,5 градуса входят в стандартное оснащение, а система с углом поворота до 10 градусов доступна за доплату.

Автомобиль поступит в дилерские центры США во второй половине 2026 года. Стоимость модели производитель объявит позднее.

Автомобильные обозреватели отметили высокий уровень комфорта, плавность хода и большое количество новых цифровых функций. В ряде публикаций подчеркивается, что обновленный S-Class остается одним из немногих представителей сегмента крупных премиальных седанов после ухода с рынка Audi A8 и Lexus LS.

Журналисты также обратили внимание на новую версию фирменной операционной системы MB.OS, поддержку сервисов Microsoft Teams и ChatGPT, а также расширенные возможности персонализации салона. Среди доступных опций — массаж кресел, подогрев ремней безопасности, холодильник, экраны для задних пассажиров и четырехзонный климат-контроль.

Некоторые авторы отметили, что автомобиль ориентирован прежде всего на комфорт пассажиров второго ряда, однако управляемость и динамика также получили положительные оценки. Версия S 580 способна разгоняться до 97 км/ч примерно за 3,9 секунды, а S 500 — за 4,3 секунды.