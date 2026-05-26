В Китае замечен прототип нового Nissan NV200 с гибридной установкой

В Китае появились шпионские фотографии следующего поколения лёгкого фургона Nissan NV200, который разрабатывается совместным предприятием Dongfeng Nissan и, по предварительным данным, может дебютировать в третьем квартале 2026 года.

Сообщается, что новая версия модели может получить подключаемую гибридную силовую установку (PHEV) и элементы повышенной проходимости, ориентированные на мягкое бездорожье. Ранее проект был представлен на мероприятии в Чжэнчжоу в конце 2025 года, где автомобиль позиционировался как универсальный фургон с MPV-подобным кузовом.

По данным источников, прототип прошёл зимние испытания в автономном районе Внутренняя Монголия, где суммарный пробег тестов составил более 160 тысяч километров. В последних снимках отмечается серийная задняя часть кузова с фирменными элементами дизайна и шильдиками производителя.

Ожидается, что модель может использовать гибридные технологии с возможностью полного привода за счёт электрического заднего моста, аналогично решениям e-AWD в других моделях бренда. Также рассматривается вариант с традиционным двигателем внутреннего сгорания для снижения стоимости базовых комплектаций.

Ранее первое поколение NV200 продавалось в Китае с 2010 по 2018 год и оснащалось бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра. Новое поколение, по предварительным оценкам, будет ориентировано на коммерческий сегмент и конкуренцию в классе доступных лёгких фургонов.