Changan представила новые гибридные модели CS75 Plus HEV и Eado HEV

Автопроизводитель Changan запустил в Китае новые гибридные модели — CS75 Plus BlueCore HEV и четвёртое поколение Eado HEV, расширив линейку автомобилей с гибридной силовой установкой BlueCore.

Стоимость Eado HEV на старте продаж составляет около 79 900 юаней (примерно 11 800 долларов или ~1,05 млн рублей по курсу ЦБ РФ). Модель CS75 Plus HEV оценена от 109 900 юаней (около 16 200 долларов или ~1,45 млн рублей).

Обе модели используют схему с бензиновым двигателем и электромотором, а также литий-ионную батарею ёмкостью 1,7 кВт·ч. Различия между ними связаны в основном с настройками силовой установки и мощностью компонентов.

Eado HEV оснащён 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 72 кВт и электромотором на 160 кВт, тогда как CS75 Plus HEV получил 1,5-литровый турбомотор на 110 кВт и электродвигатель на 180 кВт. В городском режиме расход топлива у Eado заявлен на уровне 2,98 л на 100 км.

В оснащение входят цифровые панели: у CS75 Plus — тройной экранный блок (приборная панель 10,25 дюйма, центральный дисплей 14,6 дюйма и пассажирский экран 12,3 дюйма), у Eado — двухэкранная конфигурация. Обе модели работают на системе TianShu OS с голосовым управлением на базе DeepSeek и поддерживают функции помощи водителю, включая ассистента на трассе и автоматическую парковку.

По данным отраслевых отчётов, развитие гибридных технологий в Китае продолжается на фоне расширения рынка электромобилей и переходных решений между ДВС и полностью электрическими моделями.