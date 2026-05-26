На Омском заводе «Газпромнефть-СМ» насчитали 40 трудовых династий

«Газпромнефть – смазочные материалы» и издание РБК+ представили специальный проект о рабочих династиях. Героями серии публикаций стали представители рабочих и инженерных специальностей завода компании в Омске. В общей сложности там работают свыше 40 трудовых династий, общий стаж некоторых превышает 200 лет.

««Газпромнефть-СМ» — высокотехнологичная, цифровая компания. Работать у нас интересно и молодым сотрудникам, и опытным профессионалам», – заявил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

На Омском заводе смазочных материалов, который является одним из самых современных в отрасли, осуществляют полный цикл производства базовых и товарных масел, фасовки и отгрузки готовой продукции.

«Создавая современные рабочие места, мы формируем экосистему, где компетенции нашей команды постоянно повышаются вместе со сложностью выпускаемой продукции», – добавил Скоромец.

Компания занимается системными инвестициями в развитие кадрового потенциала. Работа на современном оборудовании позволяет сотрудникам улучшать компетенции, повышать квалификацию и осваивать инновационные производственные процессы, что обеспечивает перспективные карьерные возможности.