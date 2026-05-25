Skoda обновит Fabia и добавит гибридную версию

Skoda готовит обновленную версию хэтчбека Fabia, которая получит переработанный дизайн и мягкогибридную силовую установку. Ранее модель планировали снять с производства из-за ужесточения экологических норм Euro 7, однако компания решила сохранить Fabia в линейке как минимум до следующего десятилетия.

Последнее обновление модели состоялось в 2024 году. При этом руководство Skoda считает необходимым модернизировать автомобиль, поскольку на рынке вскоре появятся новые поколения Renault Clio и Opel Corsa. По словам главы компании Клауса Целльмера, Fabia, Kamiq и Scala обеспечивают почти треть мировых продаж бренда.

Кардинальных изменений во внешности не ожидается, однако Fabia адаптируют под фирменный стиль Modern Solid, который уже используется в новых моделях марки. Автомобиль может получить более узкую решетку радиатора, переработанные бамперы, новые дневные ходовые огни и надпись Skoda на капоте вместо привычного логотипа.

Главным техническим изменением станет появление мягкогибридной системы. Новая установка разрабатывается для платформы MQB-A0, на которой также построены Volkswagen Polo и SEAT Ibiza. В Skoda рассчитывают внедрить технологию к концу следующего года.

Мягкий гибрид не предусматривает движение исключительно на электротяге, как полноценные гибриды Renault Clio и Opel Corsa, однако позволяет снизить расход топлива и сделать разгон более плавным благодаря поддержке небольшого электромотора. В компании отмечают, что такая система дешевле и лучше подходит для доступных моделей.

Особенно востребованными мягкие гибриды остаются в странах Южной Европы, включая Италию и Испанию, где для въезда в некоторые города действуют ограничения для обычных бензиновых автомобилей.

В Skoda также сообщили, что будут продолжать модернизацию платформы MQB-A0 и моделей на ее основе настолько долго, насколько это позволят законодательство и рыночный спрос. Будущее бензиновых автомобилей бренд связывает с дальнейшими экологическими требованиями Евросоюза после 2035 года.

Появление обновленной Fabia ожидается не раньше конца следующего года. Аналогичные изменения позже должны получить Kamiq и Scala. Одновременно компания готовит запуск нового электрического кроссовера Epiq, который станет альтернативой Kamiq. Его стартовая цена в Великобритании составит около 2,7 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ.