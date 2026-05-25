Ferrari представит первый электрокар Luce стоимостью более ₽41 млн

Ferrari 25 мая проведет в Риме премьеру своего первого полностью электрического автомобиля — модели Luce. Четырехдверный спорткар способен разгоняться до 310 км/ч, а его стоимость превысит 41,2 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ.

Над созданием дизайна автомобиля работала студия LoveFrom бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва. По данным источников, внешность Luce заметно отличается от привычных моделей Ferrari.

Запуск электрокара происходит на фоне замедления интереса к спортивным EV. Ранее Ferrari перенесла выпуск второй электрической модели как минимум до 2028 года из-за невысокого спроса, а Lamborghini отказалась от планов по выпуску электромобиля к 2030 году.

В Ferrari считают, что переход на электротягу остается важным направлением развития. Компания уже вложила значительные средства в новые производственные мощности в Маранелло и технологии электрификации. Первые поставки Luce клиентам должны начаться в октябре.

Особое внимание производитель уделил сохранению фирменного характера марки. Вместо имитации звука бензинового двигателя Luce получит специальную аудиосистему, усиливающую вибрации силовой установки для создания собственного звучания электрокара.

Ferrari также скорректировала планы по электрификации модельного ряда. Теперь к 2030 году полностью электрические автомобили должны составить около 20% линейки вместо ранее заявленных 40%. При этом компания продолжит выпуск гибридных и бензиновых моделей.

По мнению аналитиков, Luce вряд ли станет массовой моделью, однако поможет бренду привлечь более молодую аудиторию и показать собственный подход к премиальным электромобилям.