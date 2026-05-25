Geely готовит к запуску внедорожник Galaxy Cruiser 700 мощностью 1000 л.с.

В Китае во время дорожных испытаний без камуфляжа заметили новый подключаемый гибридный внедорожник Geely Galaxy Cruiser 700. Модель станет первым рамным автомобилем марки с угловатым кузовом и суммарной мощностью около 1000 лошадиных сил. Продажи на китайском рынке планируют начать в 2026 году, позже автомобиль собираются вывести на рынок Великобритании и других стран.

На внутреннем рынке Китая модель известна под названием Zhanjian 700. Серийная версия создана на основе концепта Galaxy Cruiser, представленного на автосалоне в Шанхае в 2025 году. Ранее автомобиль также прошёл зимние испытания в Северной Европе.

Опубликованные снимки демонстрируют заднюю часть внедорожника. Автомобиль получил распашную дверь багажника с закреплённым запасным колесом, вертикальные фонари с тремя прямоугольными секциями, массивный задний бампер и независимую заднюю подвеску.

Среди других особенностей модели — расширенные колёсные арки, затемнённые стойки кузова и крупные боковые зеркала. Над центральным стоп-сигналом размещена камера заднего вида. Предполагается, что в автомобиле используется цифровое зеркало заднего вида, поскольку запасное колесо ограничивает обзор.

Ранее компания публиковала официальные тизеры Galaxy Cruiser 700. На них можно было увидеть высокий капот, крупный передний бампер, прямоугольные фары со светодиодной полосой, традиционные дверные ручки, белую крышу и лидар.

По предварительным данным, внедорожник построен на рамной платформе и оснащён бензиновым двигателем вместе с тремя электромоторами. Также сообщается об электронно-механической блокировке заднего дифференциала, предназначенной для улучшения возможностей автомобиля на бездорожье. Дополнительные подробности производитель раскроет ближе к старту продаж.

Сегмент внедорожников в Китае продолжает активно расширяться. По данным China EV DataTracker, в апреле 2026 года бренд Geely Galaxy реализовал на китайском рынке 62 933 автомобиля, что на 14,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.