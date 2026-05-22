Voyah представил в Китае кроссовер Taishan X8 по цене от 3,1 млн рублей

Компания Dongfeng вывела на китайский рынок новый флагманский пятиместный кроссовер Voyah Taishan X8. Модель предлагается в пяти комплектациях, а стоимость варьируется примерно от 3,1 до 4 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ.

Новый Taishan X8 выполнен в той же стилистике, что и более крупный шестиместный Taishan. После старта предварительных продаж автомобиль собрал 20 тысяч заказов за первые 20 часов.

Кроссовер получил активную решетку радиатора с подсветкой, интеллектуальные DLP-фары и затемненный передний бампер. В оснащение также вошли скрытые дверные ручки, электрические боковые подножки, 21-дюймовые колесные диски и красные тормозные суппорты.

Длина автомобиля составляет 5200 мм, ширина — 2025 мм, высота — 1814 мм, а колесная база достигает 3090 мм. Сзади установлены объединенные фонари Galaxy с подсвечиваемым логотипом Voyah.

В салоне используется система HarmonySpace 5.2 и голосовой помощник MOLA. На передней панели размещены два 15,6-дюймовых дисплея Huawei, цифровая приборная панель на 10,25 дюйма и проекционный AR-HUD диагональю 55 дюймов.

Для пассажиров второго ряда предусмотрены два электрических кресла с режимом «нулевой гравитации» и функцией массажа. Также доступны потолочный 21,4-дюймовый экран с разрешением 3K, аудиосистема Voyah Sound с 29 динамиками и холодильник объемом 13 литров. Объем багажника увеличивается с 1148 до 2361 литра при сложенных задних сиденьях.

Автомобиль оснащен системой помощи водителю Huawei Qiankun ADS и лидаром Huawei с двойным оптическим каналом на 896 линий.

Taishan X8 построен на 800-вольтовой архитектуре с поддержкой быстрой зарядки 5C. Покупателям доступны гибридные и полностью электрические версии.

Гибридная модификация оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 110 кВт и двумя электродвигателями. Совокупная мощность достигает 475 или 490 кВт в зависимости от версии. Разгон до 100 км/ч у старшей версии занимает 5,5 секунды, а запас хода по циклу CLTC достигает 1506 км.

Электрическая версия получила два электромотора мощностью 175 и 300 кВт. Общая отдача системы составляет 475 кВт, а запас хода — до 727 км. Зарядка аккумулятора с 20% до 80% занимает около 10 минут.

Кроссовер построен на платформе Voyah Qingyun Platform 2.0 с двухрычажной передней и пятирычажной задней подвеской. Также предусмотрены трехкамерная пневмоподвеска, система адаптивных амортизаторов EDC и полноуправляемое шасси с углом поворота задних колес до 16 градусов. Минимальный радиус разворота составляет 5,4 метра, а автомобиль поддерживает режим «крабового хода».

Voyah остается премиальным брендом электромобилей Dongfeng. За последний год ежемесячные продажи марки почти всегда превышали 10 тысяч автомобилей, за исключением февраля, когда рынок замедлился из-за празднования китайского Нового года. (kursvaliut.ru)