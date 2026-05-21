ЕС может временно снять ограничения с китайского поставщика чипов

Евросоюз рассматривает возможность временно приостановить действие ограничений против китайского производителя полупроводников после обращений со стороны автоконцернов, предупредивших о рисках перебоев в цепочках поставок.

Компания из Китая попала в 20-й пакет санкций ЕС. В Брюсселе заявили, что ряд китайских организаций поставлял в Россию товары двойного назначения и компоненты для вооружений.

Представители европейского автопрома попросили отложить введение ограничений, поскольку отрасль не успела перестроить логистику и найти альтернативных поставщиков. По их оценке, существующих запасов компонентов может хватить лишь на несколько недель.

Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, Европейская комиссия может уже на этой неделе предложить временное исключение для поставщика. Для вступления меры в силу потребуется согласие всех 27 стран ЕС.

Сложности с поставками микросхем в автомобильной отрасли усилились еще в конце прошлого года на фоне корпоративного конфликта в компании Nexperia, принадлежащей китайским владельцам. Власти Нидерландов взяли под контроль расположенные в стране активы производителя, сославшись на законодательство времен холодной войны, связанное с вопросами национальной безопасности.

После этого Китай ограничил экспорт продукции подразделения Nexperia, работающего в КНР. Это привело к нехватке микросхем и осложнило производство у нескольких автокомпаний, несмотря на то что речь шла о так называемых устаревших чипах, используемых для управления электропитанием.

Дополнительное давление на рынок оказал рост спроса на микросхемы памяти для систем искусственного интеллекта. На этом фоне поставки сократились, а цены заметно выросли.