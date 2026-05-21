Stellantis направит $25 млрд на бренды и модели в Северной Америке

Компания Stellantis представила стратегию развития до 2030 года в ходе презентации в Мичигане. Автоконцерн сообщил о планах инвестировать около 25 миллиардов долларов в развитие брендов и модельного ряда в Северной Америке, где компания рассчитывает укрепить позиции после снижения продаж и доли рынка в последние годы.

Генеральный директор Антонио Филоса отметил, что США остаются ключевым направлением для Stellantis. В регионе планируется запуск 23 новых и обновлённых моделей, включая компактный пикап Ram, который должен составить конкуренцию Ford Maverick. Производство автомобиля ожидается в 2028 году.

Chrysler расширит линейку тремя новыми кроссоверами, которые будут компактнее Pacifica. Две модели создадут на общих европейских платформах и выведут бренд в сегмент автомобилей стоимостью от 25 до 30 тысяч долларов. Dodge готовит новый базовый спортивный автомобиль и обновление Durango.

До 2030 года Stellantis также рассчитывает вывести на североамериканский рынок девять автомобилей стоимостью менее 40 тысяч долларов, включая две модели дешевле 30 тысяч.

В Европе компания намерена вернуть модель Citroen 2CV в формате компактного электромобиля стоимостью менее 15 тысяч евро. Премьера новинки запланирована на Парижский автосалон осенью.

Кроме того, Stellantis рассматривает возможность сотрудничества с JLR для совместной разработки автомобилей для рынка США. Потенциальное партнёрство может затронуть бренды Jeep и Land Rover.