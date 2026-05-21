«Газпромнефть-СМ» и РОЛЬФ масштабируют федеральную сеть СТО: четвертая станция открыта в Краснодаре

«Газпромнефть – смазочные материалы» и автодилер РОЛЬФ запустили новую станцию технического обслуживания в Краснодарском крае. Она стала четвертой в России в рамках совместного проекта G-Energy Service РОЛЬФ. Ранее такие центры были открыты в Самаре, Новосибирске и Уфе. Всего партнеры планируют развернуть по стране порядка 100 станций — соответствующее соглашение было заключено на ПМЭФ-2025.

Краснодар входит в десятку крупнейших городов России и является самым многонаселенным в Южном федеральном округе. Регион лидирует по числу зарегистрированных легковых автомобилей среди нестоличных субъектов, концентрируя 4,4% автопарка страны. При этом, по данным «Автостата» за 2025 год, 70% машин здесь старше 10 лет, что формирует устойчивый спрос на качественный постгарантийный сервис.

Новая сеть СТО ориентирована на обслуживание автомобилей как российского, так и иностранного производства. Клиентам доступны экспресс-диагностика, замена технических жидкостей, шиномонтаж, мелкий ремонт и установка аккумуляторов. Одно из ключевых преимуществ проекта — прямые поставки моторных масел с заводов «Газпромнефть-СМ». Ассортимент насчитывает свыше 150 наименований продукции для любых типов двигателей. Кроме того, на станциях внедрена система предиктивной диагностики G-Lab, позволяющая за несколько минут по анализу работающего масла оценить техническое состояние агрегатов.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Мы видим, как стремительно меняется автомобильный парк страны, поэтому в основе сети G-Energy Service РОЛЬФ лежит качественное масло и технологическая экспертиза. От поставки продукта напрямую с завода до предиктивной диагностики G-Lab — мы убираем любых посредников между водителем и надежностью его автомобиля. Краснодар, один из ключевых транспортных узлов Юга, стал четвертой точкой на карте, но по существу это не открытие одной станции, а развертывание национальной сети, в которой качество сервиса больше не зависит от географии».

Светлана Виноградова, генеральный директор ГК «РОЛЬФ»: