Stellantis и Dongfeng наладят выпуск электромобилей во Франции

Stellantis и китайская Dongfeng создадут совместное предприятие для производства и продажи автомобилей Dongfeng на европейском рынке. В новой структуре Stellantis получит 51%, а Dongfeng — 49%.

Совместная компания займется производством, инженерной разработкой, закупками, а также продажами и дистрибуцией автомобилей Dongfeng в Европе. Основное внимание планируется уделить продвижению премиального бренда Voyah, выпускающего автомобили на новых источниках энергии. В Китае к этой категории относятся электромобили, подключаемые гибриды и модели с увеличенным запасом хода.

Компании также намерены локализовать выпуск автомобилей Dongfeng на заводе Stellantis в Ренне во Франции. Производство на территории ЕС позволит избежать европейских пошлин на китайские электромобили и гибриды с увеличенным запасом хода.

Предприятие в Ренне в начале 2000-х выпускало более 400 тысяч автомобилей в год на трех сборочных линиях. После реструктуризации в 2010-х объемы производства сократились, и сейчас завод выпускает только одну модель — кроссовер Citroen C5 Aircross — на одной линии.

Dongfeng пока занимает небольшую долю европейского рынка. По данным аналитиков Dataforce, в первом квартале компания реализовала в Европе 1479 автомобилей, включая 145 машин бренда Voyah и 1334 автомобиля под маркой Dongfeng.

Китайский автопроизводитель по-прежнему владеет пакетом акций Stellantis размером чуть более 1%. Ранее Dongfeng был одним из ключевых партнеров группы PSA, которая в 2021 году объединилась с Fiat Chrysler и образовала Stellantis.

Новое соглашение стало продолжением договоренностей, объявленных неделей ранее, в рамках которых Dongfeng будет выпускать автомобили Jeep и Peugeot в Китае.

Stellantis также расширяет сотрудничество с китайскими производителями для загрузки европейских заводов, работающих не на полную мощность. Ранее компания заключила соглашение с Leapmotor о совместном выпуске автомобилей в Испании. Совместное предприятие Leapmotor International было создано в 2023 году, при этом Stellantis принадлежит 51% проекта.

На фоне высокой конкуренции и ценового давления на рынке Китая местные автопроизводители активно выходят на зарубежные рынки. В прошлом месяце Dongfeng заявила на автосалоне в Пекине о планах довести глобальные продажи до 4 млн автомобилей к 2030 году, рассчитывая, что более 40% этого объема придется на зарубежные рынки.

21 мая Stellantis проведет день для инвесторов, где генеральный директор Антонио Филоза представит планы по восстановлению рыночных позиций компании в Северной Америке и Европе.