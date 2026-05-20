JLR и Stellantis обсудили совместную разработку автомобилей в США

Jaguar Land Rover и Stellantis объявили о намерении изучить возможности совместной разработки автомобилей на территории США. Компании сообщили 20 мая, что подписали необязывающий меморандум о взаимопонимании.

Сотрудничество может в дальнейшем открыть для JLR доступ к производственным площадкам Stellantis в Соединённых Штатах. Такой вариант позволит британскому автопроизводителю, принадлежащему индийской Tata Motors, сократить зависимость от импортных пошлин на крупнейшем для себя рынке.

Стороны пока не раскрывают детали возможного производственного партнёрства. Для Stellantis это первое соглашение в США, заключённое при генеральном директоре Антонио Филосе. Американский рынок компания рассматривает как один из приоритетных.

Ранее Stellantis также подписала ряд соглашений с китайскими партнёрами Zhejiang Leapmotor Technology и Dongfeng Motor. Эти шаги направлены на поддержку европейского бизнеса концерна и восстановление производства в Китае.

В прошлом году Stellantis заявила о планах вложить около 927 млрд рублей в развитие бизнеса в США. Компания проводит масштабную реорганизацию группы, объединяющей 14 брендов, чтобы увеличить темпы роста, снизить расходы и вернуть долю рынка после нескольких лет недостаточных инвестиций при бывшем руководителе Карлосе Таваресе.

Филоса, возглавивший Stellantis почти год назад, ранее говорил, что партнёрства станут одним из ключевых элементов стратегии компании. Более подробный план развития он должен представить 21 мая.