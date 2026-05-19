BYD заявила о прорыве в быстрой зарядке батарей для электромобилей

Технический директор аккумуляторного подразделения BYD Сунь Хуацзюнь прокомментировал дискуссию вокруг второго поколения батареи Blade и технологии сверхбыстрой зарядки Flash Charge. По его словам, прежние представления о температурных ограничениях для аккумуляторов уже не соответствуют современному уровню разработок.

Новая батарея компании способна заряжаться с 10% до 97% за девять минут при использовании зарядной станции мощностью 1500 кВт. При температуре воздуха около -30 градусов процесс занимает лишь на три минуты больше, чем в обычных условиях. Для развития этой технологии BYD реализует программу Flash Charge China, в рамках которой к концу года планируется открыть 20 тысяч зарядных станций. На 6 мая компания сообщила о запуске 5924 объектов.

После презентации технологии часть экспертов выразила опасения, что высокая мощность зарядки приводит к чрезмерному нагреву аккумуляторов — выше диапазона 65–70 градусов, который ранее считался критическим для стабильной работы материалов батареи. По мнению критиков, это может повлиять на защитный слой SEI и снизить срок службы аккумулятора.

Сунь Хуацзюнь заявил, что подобные оценки основаны на устаревших подходах. Он отметил, что аналогичные сомнения возникали и при переходе отрасли от зарядки 1C к 5C. В компании пояснили, что конструкция Blade Battery с симметричной архитектурой и двухсторонним охлаждением позволяет эффективнее распределять тепло и уменьшать внутреннее сопротивление.

Перед запуском серийного производства BYD провела более тысячи циклов сверхбыстрой зарядки, а также смоделировала длительные поездки на большие расстояния для проверки надежности системы.

Отдельно представитель компании прокомментировал заявления CATL о том, что использование LFP-батарей в автомобилях стоимостью выше 2,66 млн рублей является шагом назад. В ответ он привел в пример суперкар Yangwang U9 стоимостью более 106,3 млн рублей, в котором применяется именно такая технология аккумуляторов.

По словам Сунь Хуацзюня, оценка премиальности автомобиля должна определяться не только плотностью энергии батареи, а совокупностью характеристик, включая управляемость, комфорт, скорость зарядки и безопасность эксплуатации. В BYD также подчеркнули, что считают безопасность главным приоритетом при разработке электромобилей.

Компания продолжает исследования в области натрий-ионных, твердотельных и других перспективных аккумуляторов. В BYD уверены, что развитие технологий сверхбыстрой зарядки повысит требования к производителям, поскольку создание систем, способных восполнять заряд менее чем за десять минут, требует сложных инженерных решений и глубоких исследований в области электрохимии.