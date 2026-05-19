Ford ведет переговоры о поставках армейских пикапов в Европу и США

Ford проводит переговоры с оборонными ведомствами стран Европы и Северной Америки о поставках пикапов и программного обеспечения для вооруженных сил.

Как сообщила компания 18 мая, обсуждения начались еще в прошлом году и, по ее оценке, проходят конструктивно, однако к подписанию контрактов стороны пока не пришли. В апреле глава Ford Джим Фарли заявил аналитикам, что автопроизводитель находится на раннем этапе переговоров с правительством США по ряду задач, связанных с оборонной сферой.

Позже компания уточнила, что переговоры ведутся не только с американской стороной, но и с другими государствами, не раскрывая их список.

В Ford отметили, что технологии, автомобили и программные решения подразделения Ford Pro, которые уже используются строительными компаниями, коммунальными службами и другими представителями ключевых отраслей экономики, могут подойти для модернизации государственных автопарков.

Компания также рассчитывает воспользоваться стремлением Министерства обороны США расширить круг подрядчиков для снижения расходов и повышения качества обслуживания. В феврале министр армии США Дэн Дрисколл упоминал Ford и General Motors среди компаний, с которыми ведомство заинтересовано развивать сотрудничество.

Во время Второй мировой войны автопроизводители из Детройта участвовали в выпуске самолетов, техники и двигателей, что позже получило название «Арсенал демократии». В 2020 году Ford переориентировала часть производства на выпуск аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты в период пандемии.

В рамках текущих переговоров компания предлагает адаптировать для военных задач популярные пикапы серии F-Series, включая крупные модели Super Duty.

В Ford подчеркнули, что работа пока находится на ранней стадии, а обсуждение возможных проектов с правительствами стран Северной Америки и Европы продолжается.