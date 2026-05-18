Запуск BYD Great Tang перенесли из-за высокого спроса

Компания BYD перенесла старт продаж электрического внедорожника Great Tang в Китае на 8 июня. Ранее модель планировали вывести на рынок в мае, однако часть дилеров пока не получила первые автомобили и демонстрационные экземпляры для шоурумов.

По информации дилерских источников, производитель скорректировал график запуска, чтобы синхронизировать поставки по стране с официальным выходом модели на рынок. Решение связано с продолжающимся ростом числа предзаказов.

Дополнительную нагрузку на производство создаёт высокий спрос на электромобили BYD с системой сверхбыстрой зарядки. Ранее председатель компании Ван Чуаньфу сообщил, что текущие мощности по выпуску батарей Blade второго поколения пока ограничивают расширение производства.

Great Tang стал одной из самых ожидаемых новинок BYD в 2026 году. По данным компании, количество предварительных заказов уже превысило 100 тысяч автомобилей. В апреле производитель сообщал, что за первые сутки после открытия предзаказов было оформлено свыше 30 тысяч заявок.

Модель представляет собой полноразмерный семиместный электрический SUV, ориентированный на дальние поездки. Автомобиль получил систему быстрой зарядки, пневмоподвеску, подруливание задних колёс и современные электронные ассистенты водителя.

Габариты Great Tang составляют 5263 мм в длину, 1999 мм в ширину и 1790 мм в высоту, а колёсная база достигает 3130 мм.

Покупателям предложат несколько версий: заднеприводные модификации с запасом хода 800 и 950 километров, а также полноприводную версию с дальностью хода до 850 километров.

Стоимость автомобиля на этапе предзаказа составляет от 2,68 до 3,43 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ.

Внедорожник оснащён батареей Blade Battery 2.0 и фирменной системой быстрой зарядки BYD. По заявлению компании, аккумулятор способен заряжаться с 10% до 70% за пять минут, а до 97% — примерно за девять минут при использовании совместимых зарядных станций.

Полноприводная версия может разгоняться до 100 км/ч за 3,9 секунды.

Продажи текущего семейства Tang L на китайском рынке в апреле составили 791 автомобиль, что оказалось на 16,3% ниже мартовского результата и на 84,9% меньше показателя годичной давности. С января по апрель в Китае было реализовано 2830 машин этой линейки.

С выходом Great Tang компания BYD усилит своё присутствие в сегменте крупных семейных электрических SUV, где производители делают ставку на увеличенный запас хода, сверхбыструю зарядку и трёхрядные салоны.