Mercedes-Benz допустила участие в производстве оборонной продукции

Глава Mercedes-Benz Ола Каллениус заявил, что компания рассматривает возможность выхода на рынок оборонного производства, если такое направление будет экономически оправдано. Об этом он сообщил в интервью The Wall Street Journal.

По словам Каллениуса, ситуация в мире стала менее предсказуемой, а Европе необходимо усиливать оборонный потенциал. Он отметил, что Mercedes-Benz готова принять участие в подобных проектах, если сможет сыграть в этом положительную роль.

Руководитель компании подчеркнул, что оборонное направление в любом случае останется небольшой частью бизнеса по сравнению с выпуском автомобилей. При этом он допустил, что со временем оно может превратиться в развивающуюся нишу, способную приносить дополнительный доход.

В Mercedes-Benz не ответили на запрос Reuters вне рабочего времени.

Немецкие автопроизводители в последние месяцы все активнее изучают оборонную отрасль как одно из возможных направлений роста на фоне увеличения военных расходов в Европе.

Ранее Bloomberg сообщало, что Volkswagen Group и израильская компания Rafael Advanced Defense Systems близки к созданию совместного предприятия в Германии для выпуска компонентов системы противовоздушной обороны Iron Dome.

Кроме того, оборонный концерн Rheinmetall объявил о сотрудничестве с Deutsche Telekom по разработке системы защиты от беспилотников.