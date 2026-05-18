BMW Alpina представила концепт Vision как старт нового люксового направления бренда

Компания BMW обозначила новое развитие для бренда Alpina после его приобретения, представив концепт Vision BMW Alpina, который должен символизировать переход марки в более высокий сегмент. Ранее Alpina была известна в основном как независимый производитель доработанных версий BMW 3-й и 5-й серий.

Права на торговую марку Alpina BMW получила в начале текущего года, завершив многолетнее сотрудничество и интегрировав компанию в структуру концерна. В новой стратегии Alpina рассматривается как бренд, который займёт нишу между моделями BMW 7 Series и начальным уровнем линейки Rolls-Royce, в ценовом диапазоне порядка 150 000–250 000 фунтов стерлингов (около 18,7–31,2 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ).

По словам представителей BMW Alpina, между существующими линейками BMW и Rolls-Royce остаётся заметный ценовой и позиционный разрыв, который планируется заполнить за счёт нового направления.

Концепт Vision BMW Alpina представляет собой 2+2 купе, по размерам примерно на 16 см короче BMW 7 Series. Автомобиль оснащён двигателем V8 без гибридной системы. При этом в компании не исключают, что в будущем модельный ряд может получить и электрифицированные версии.

Отмечается, что использование двигателей внутреннего сгорания остаётся приоритетом на начальном этапе, поскольку, по оценкам компании, такие силовые установки сохраняют спрос в данном сегменте. Концепт также оснащён четырёхтрубной выхлопной системой.

Основная задача концепта — обозначить новое направление развития бренда после интеграции в BMW Group. При этом серийная версия автомобиля пока не планируется, а концепт рассматривается как демонстрация будущего дизайна и философии марки.

В оформлении использованы характерные элементы Alpina, включая фирменные 20-спицевые колёсные диски, а также сочетание синих и зелёных акцентов в отделке. Интерьер предусматривает 2+2 компоновку с акцентом на комфорт задних пассажиров, включая премиальные элементы отделки.

Представители компании отмечают, что автомобили Alpina традиционно ориентированы на повседневную эксплуатацию и длительные пробеги при сохранении высокого уровня комфорта и динамики. Первая серийная модель нового поколения ожидается на базе BMW 7 Series и будет представлена в следующем году.

В долгосрочной перспективе рассматривается расширение линейки, включая более доступные модели на базе BMW 3 и 5 серий, а также разработку ограниченных серийных автомобилей с более высоким уровнем эксклюзивности.

