Volkswagen ID. Polo GTI: электрический хэтчбек с ДНК спорткара

Volkswagen официально представил ID. Polo GTI — первый серийный электромобиль марки, получивший право носить легендарные три буквы. Премьера состоялась ровно через 50 лет после дебюта первого Golf GTI, и новинка несёт в себе вдвое больше мощности и крутящего момента по сравнению с иконой 1976 года.

Электромотор APP290 развивает 223 л.с. и 290 Нм — против 108 л.с. и 140 Нм у оригинала. Разгон с места до 100 км/ч занимает 6,8 секунды, тогда как у первого GTI на это уходило 9,2 секунды. Максимальная скорость ограничена 175 км/ч. Снаряжённая масса составляет 1 540 кг — примерно на 700 кг больше, чем у предка, а длина кузова выросла на 200 мм и достигла 4 097 мм. При этом автомобиль сохранил привод на передние колёса.

ID. Polo GTI занимает верхнюю строчку в линейке ID. Polo и должен появиться на британском рынке в начале 2027 года. Глава Volkswagen Томас Шефер, лично объездив прототип, охарактеризовал первые впечатления как «сногсшибательные» и добавил, что перед командой разработчиков с самого начала стояла задача создать GTI будущего, которым можно гордиться.

Задача решалась прежде всего через доработку шасси. Электрический хэтчбек получил адаптивную систему управления подвеской DCC в стандартном оснащении: передние стойки McPherson и задняя торсионная балка оснащены адаптивными амортизаторами, более жёсткими пружинами и усиленными стабилизаторами поперечной устойчивости. Дополнительно установлен электронно-управляемый блокирующий дифференциал передней оси с переменной степенью блокировки — в отличие от механических аналогов, он исключает нежелательные рывки рулевого управления. Совместно с системой XDS и программой стабилизации ESC дифференциал распределяет момент между колёсами, повышая скорость прохождения поворотов. Все версии GTI оснащаются прогрессивным рулевым управлением с настройкой под модель и подрулевыми лепестками для регулировки рекуперативного торможения; предусмотрен и режим движения на одной педали.

Режим GTI активируется красной кнопкой у основания рулевого колеса и добавляется к стандартным профилям «Комфорт», «Спорт», «Эко» и «Индивидуальный». В этом режиме силовой агрегат, рулевое управление и подвеска перестраиваются на максимальную динамику, а система запуска с места становится доступной. На приборном щитке появляется крупный индикатор мощности с динамическими данными — в том числе таймером круга, — а подсветка салона переключается на красный.

«ID.Light действительно общается с водителем, — рассказал дизайнер интерьера Жереми Бра. — В GTI это выражено особенно ярко: при старте с места освещение создаёт выразительную динамическую анимацию». Анимацию сопровождает синтезированный звук двигателя внутреннего сгорания — решение, рассчитанное не на ортодоксальных поклонников марки.

Интерьер в целом преемственен по отношению к стандартному ID. Polo, однако ключевые элементы переработаны. Спортивные кресла с боковыми секциями из микрофлиса ArtVelours Eco Soul, обновлённый тартановый орнамент на сиденьях с асимметричным рисунком, красная строчка в форме наконечника стрелы — всё это отсылает к традициям GTI. Педальный узел остался общим с другими моделями семейства ID, включая ID.Buzz и ID.7, а шарообразная рукоятка коробки передач в интерьере не предусмотрена — по очевидным причинам. Тем не менее этот тактильный элемент первого GTI сохранился в виде центральных колпачков опциональных 19-дюймовых дисков Wörthersee, впервые показанных на концепте ID.GTI 2023 года.

Дизайн кузова разрабатывал Тибор Юхас. По его словам, около 90% концепт-кара воплотилось в серийной машине — не хватает лишь расширителей арок. Серийный автомобиль сохранил выраженную спортивную внешность: передний бампер с красными вставками, имитирующими буксировочные крюки гоночных автомобилей, объёмная шестиугольная решётка, обеспечивающая охлаждение аккумулятора и подачу воздуха в систему кондиционирования, а также красная полоса, соединяющая головные фары, — неотъемлемый атрибут GTI. При этом аэродинамические элементы кузова ориентированы не на прижимную силу, а на снижение сопротивления воздуха, что обусловлено спецификой электромобиля.

Запас хода на одной зарядке составляет 417 км — на 38 км меньше, чем у базовых версий Life/Style с тем же аккумулятором ёмкостью 52 кВт·ч. Зарядка от 10 до 80% при использовании постоянного тока мощностью до 105 кВт занимает около 24 минут. Объём багажного отделения — 441 литр, а пространство в салоне превосходит аналогичный показатель версии с двигателем внутреннего сгорания.

Список дополнительного оборудования для GTI невелик: десятиканальная акустика Harman Kardon, стеклянная крыша и функция массажа для двенадцатипозиционных передних кресел. Покупателям доступны шесть цветов кузова, включая классические для GTI чёрный, красный, белый и серебристый.