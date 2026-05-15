Профсоюзы Volkswagen не отступят от запрета на закрытие заводов

Руководство представительных органов работников Volkswagen Group подтвердило свою позицию: закрытие производственных площадок в Германии по-прежнему остаётся под запретом. Вместе с тем профсоюзные лидеры выразили готовность рассматривать предложения по загрузке простаивающих мощностей.

Глава центрального производственного совета Даниэла Кавалло, председатель профсоюза IG Metall Кристиане Беннер и региональный руководитель профобъединения Торстен Грёгер выступили с совместным заявлением: договорённости 2024 года об обязательствах перед немецкими предприятиями не должны ставиться под сомнение. «Принципиальная ситуация не изменилась — как и красные линии со стороны работников. С нами, общим производственным советом и IG Metall, закрытия заводов не будет», — говорится в документе.

Между тем концерн ищет способы сократить избыточные мощности в немецкой производственной сети, не прибегая к ликвидации предприятий — этот путь был исключён условиями соглашения о реструктуризации. Среди обсуждаемых вариантов — партнёрство с оборонной промышленностью и сотрудничество с китайскими компаниями.

Давление на Volkswagen усиливается: рентабельность снижается на фоне слабого спроса и дорогостоящего перехода на электромобили, обостряется конкуренция со стороны китайских производителей, растут таможенные пошлины, а нестабильность на Ближнем Востоке ведёт к удорожанию компонентов. После очередного падения прибыли в начале года генеральный директор Оливер Блюме заявил о продолжении курса на экономию.

Блюме допустил возможность совместного использования производственных площадок с китайскими партнёрами — хотя официальных переговоров пока не подтверждено, — а также продолжает прорабатывать вопрос о возможной продаже завода в Оснабрюке оборонному предприятию. На конференции Financial Times в Лондоне глава бренда Volkswagen Томас Шефер назвал закрытие заводов «вторым по предпочтительности вариантом».

Профсоюзные руководители, в свою очередь, подчеркнули: они открыты для предложений как внутри группы, так и от внешних партнёров — при условии соблюдения обязательств, принятых менеджментом в 2024 году. Кавалло, Беннер и Грёгер обозначили неизменными приоритетами достойный труд, перспективы карьерного роста и гарантии занятости, пообещав отстаивать эти принципы всеми доступными средствами.