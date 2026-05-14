Рост цен на нефть усилил спрос на китайские электромобили

Увеличение мировых цен на нефть на фоне конфликта вокруг Ирана способствовало росту интереса к китайским электромобилям на зарубежных рынках. Одновременно продажи автомобилей китайских производителей на Ближнем Востоке столкнулись со снижением, сообщает корреспондент из Шанхая Ян Цзянь.

Компания BYD повысила прогноз зарубежных продаж на 2026 год до 1,5 млн автомобилей после увеличения числа заказов в разных странах. Аналитики сравнивают ситуацию с последствиями нефтяного кризиса 1970-х годов, который помог японским автопроизводителям укрепить позиции на рынке США.

После сокращения поставок на Ближний Восток китайские компании переориентировали экспорт на другие регионы. В марте объём зарубежных поставок вырос на 39% и достиг 790 тысяч автомобилей, несмотря на падение продаж в ближневосточном регионе примерно на 60%.

Рост стоимости топлива в разных странах стимулирует спрос на электромобили китайского производства. На этом фоне BYD увеличила прогноз международных продаж ещё на 15%.

Поставки автомобилей в страны Ближнего Востока резко сократились после того, как Иран в феврале перекрыл Ормузский пролив.

Крупнейшим экспортным направлением для китайских автопроизводителей стала Европа. В марте объём поставок в европейские страны увеличился в два раза. Средняя стоимость китайских электромобилей составила около 1,88 млн рублей по текущему курсу ЦБ, что ниже цен многих европейских аналогов.

Китайские компании также намерены наращивать производство за пределами страны. К 2030 году объём зарубежного выпуска автомобилей может увеличиться до 3,4 млн машин против 1,2 млн в 2025 году.

По мнению участников рынка, китайским брендам помогает гибкость производства и ориентация на экспорт, что позволяет быстрее перераспределять поставки между регионами в условиях нестабильной ситуации на отдельных рынках.