Xpeng обсуждает с Volkswagen покупку завода в Европе

Китайский производитель электромобилей Xpeng ведёт переговоры с концерном Volkswagen Group и рядом других автокомпаний о возможном приобретении производственной площадки в Европе. Об этом сообщила газета Financial Times.

Ранее глава Volkswagen Group Оливер Блуме допустил возможность вывода на европейский рынок автомобилей, разработанных в Китае, а также использования производственных мощностей концерна совместно с китайскими партнёрами.

На фоне программы сокращения расходов Volkswagen рассматривает альтернативные варианты использования заводов в Дрездене и Оснабрюке в рамках оптимизации деятельности в Германии. При этом руководитель бренда Volkswagen Томас Шефер заявил на конференции Future of the Car, что интереса со стороны автопроизводителей к предприятиям, которые планируется закрыть, нет. Сообщения о подобных переговорах он назвал недостоверными.

Управляющий директор Xpeng по Северо-Восточной Европе Элвис Ченг подтвердил, что компания обсуждает с немецким концерном возможность размещения производства на территории Европы.

Volkswagen владеет долей в Xpeng и сотрудничает в Китае с тремя совместными предприятиями — SAIC, FAW и JAC. В настоящее время ни один из этих партнёров не располагает собственными производственными мощностями в Европе.

Кроме покупки существующего предприятия, Xpeng рассматривает вариант строительства нового завода в европейском регионе. По словам Ченга, не все действующие производственные площадки соответствуют требованиям будущих моделей компании, а некоторые предприятия Volkswagen являются устаревшими.

Ранее Блуме также заявлял, что концерн изучит возможные варианты сотрудничества с китайскими партнёрами в Европе на фоне избытка производственных мощностей.

Xpeng активно расширяет присутствие за пределами Китая на фоне снижения спроса на внутреннем рынке. Однако развитию компании в Европе могут помешать более жёсткие требования к иностранным инвестициям.

Производство автомобилей Xpeng в Европе стартовало летом прошлого года на заводе контрактного производителя Magna Steyr в австрийском Граце. В ноябре заместитель председателя компании Брайан Гу сообщил о планах дальнейшего расширения деятельности автопроизводителя в регионе.