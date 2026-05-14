Lotus представит гибридный суперкар с V8 мощностью свыше 1000 л.с. к 2028 году

Компания Lotus объявила о разработке нового гибридного суперкара с центральным расположением двигателя, который проходит под внутренним обозначением Type 135. Выход модели запланирован на 2028 год.

Новая модель станет первым автомобилем марки с двигателем V8 за последние 24 года. Одновременно производитель сообщил об изменении своей стратегии развития: компания отказалась от планов полностью перейти на электромобили к 2028 году и намерена развивать сразу несколько направлений, включая автомобили с двигателями внутреннего сгорания, гибридные системы и электрокары.

Разработка суперкара ведётся в дизайнерском центре Lotus в Ковентри. В основе внешнего вида будут использованы решения концепта Theory 1, представленного в 2024 году, а также отдельные элементы дизайна классического Esprit. Ожидается, что автомобиль получит обтекаемый кузов с улучшенной аэродинамикой, крупный задний спойлер, массивный диффузор и заметные патрубки выхлопной системы.

Производство модели планируют организовать в Европе, предположительно на предприятии в Хетеле в британском графстве Норфолк. Там же выпускаются модели Emira и Evija. В салоне разработчики намерены сделать акцент на облегчённой конструкции, цифровых системах управления и спортивных сиденьях.

Type 135 станет одним из самых мощных серийных автомобилей в истории бренда. Силовая установка объединит двигатель V8 и гибридную систему, а суммарная мощность превысит 1000 лошадиных сил. По предварительным данным, Lotus продолжит сотрудничество с Mercedes-AMG и использует 4,0-литровый битурбированный мотор V8. По информации Autohome, автомобиль получит классическую гибридную схему HEV вместо подключаемого гибрида PHEV, что должно позволить сохранить меньшую массу автомобиля.