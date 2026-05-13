Maextro S800 удерживает лидерство в сегменте ультра-люксовых седанов в Китае

Седан Maextro S800, разработанный при участии Huawei и JAC, сохранил статус самого продаваемого автомобиля в Китае в сегменте седанов стоимостью свыше 700 тыс. юаней (около 102 900 долларов) в апреле 2026 года. По данным ECC Intelligence, его продажи составили 1 142 автомобиля.

Модель расширила отрыв от европейских конкурентов. На втором месте оказался Mercedes-Maybach S-Class с 736 проданными автомобилями, далее Porsche Panamera с 616 единицами. Четвёртую позицию занял Mercedes-Benz S-Class (521 автомобиль), а BMW 7 Series вместе с i7 опустились на пятое место с результатом 436 машин. Audi A8 занял шестую строчку с 260 проданными автомобилями.

В накопительном рейтинге за январь–апрель 2026 года Maextro S800 также остаётся лидером с результатом 5 465 единиц. За ним следуют Mercedes-Maybach S-Class (3 012), BMW 7 Series/i7 (2 976), Mercedes-Benz S-Class (2 596), Porsche Panamera (1 362) и Audi A8 (1 309).

Отмечается, что европейские премиальные бренды сохраняют присутствие в верхней части рейтинга, однако давление со стороны китайских производителей усиливается. На фоне этого BMW и Mercedes-Benz фиксируют снижение поставок на рынке Китая в начале 2026 года.