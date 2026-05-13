Porsche SE призвала Volkswagen к масштабной перестройке бизнеса на фоне падения прибыли

Инвестиционная компания Porsche SE, контролирующая Volkswagen Group, призвала немецкого автопроизводителя к фундаментальной перестройке бизнес-модели. Заявление прозвучало на фоне снижения скорректированной прибыли в первом квартале.

По итогам января—марта Porsche SE зафиксировала скорректированную прибыль после налогообложения в размере 382 млн евро, что на 21% меньше, чем годом ранее. При этом общий результат группы оказался отрицательным и составил убыток в 923 млн евро, в том числе из-за неденежного списания стоимости доли в Volkswagen на 1,3 млрд евро.

Глава наблюдательного совета Porsche SE Ханс Дитер Пётч заявил, что бизнес-модель Volkswagen должна быть существенно адаптирована к новым рыночным условиям. По его словам, текущая ситуация требует пересмотра стратегии на фоне давления на маржинальность и продолжающейся реструктуризации.

Volkswagen при этом продолжает программу сокращения издержек, включая планы по сокращению до 50 тысяч рабочих мест в рамках группы. Руководство также рассматривает оптимизацию загрузки производственных мощностей в Германии, несмотря на ранее достигнутые соглашения с профсоюзами о сохранении заводов до конца десятилетия.