«Газпромнефть-СМ» показала новые разработки для металлообработки на международной выставке

«Газпромнефть – смазочные материалы» представила обновленную линейку продукции на выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности-2026». Ассортимент компании включает масла, смазки и СОЖ для всех узлов высокоточного и тяжелонагруженного оборудования. В экспозиции участвовали более 1200 компаний из России и зарубежных индустриальных регионов.

На выставке компания продемонстрировала водосмешиваемые, масляные и быстроиспаряющиесясмазочно-охлаждающие жидкости, а также гидравлические и шпиндельные масла, смазки для направляющих и пластичные смазки. Разработанные в собственном научно-исследовательском центре компании масла давно зарекомендовали себя среди специалистов отрасли.

Смазочно-охлаждающие жидкости являются важнейшим элементом работы металлообрабатывающих станков. Они обеспечивают снижение трения, защиту от коррозии и эффективный теплоотвод, что повышает качество обработки металлов. Инновационные масла «Газпромнефть-СМ» помогают продлить срок службы оборудования даже при интенсивной эксплуатации.

Как отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец, в условиях модернизации промышленного сектора инновационные смазочные материалы обеспечивают надежную работу высокотехнологичного оборудования.

«»Газпромнефть-СМ» последовательно развивает линейку смазочных материалов для металлургии и металлообработки, отвечая на актуальные вызовы отрасли. Наша задача — гарантировать стабильно высокое качество продукции и бесперебойность поставок», – заявил Скоромец.

Международная выставка «Металлообработка» является крупнейшим в России и СНГ проектом в области станкостроения. Она проводится с 1984 года. Выставка проходит при поддержке Минпромторга России и под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.