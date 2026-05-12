Jeep обновил Grand Cherokee новым турбомотором Hurricane 4

Jeep представил обновлённые версии Grand Cherokee и Grand Cherokee L 2026 модельного года с новым 2,0-литровым турбированным четырёхцилиндровым двигателем Hurricane 4. Мотор пришёл на смену 5,7-литровому Hemi V8, который сняли с производства после 2024 года.

Модель Grand Cherokee выпускается с 1992 года и остаётся одним из ключевых SUV бренда. В 2021 году Jeep расширил линейку за счёт удлинённой версии Grand Cherokee L с третьим рядом сидений, чтобы усилить конкуренцию с Ford Explorer и Toyota Highlander.

Новый двигатель развивает до 324 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Максимальная масса буксируемого прицепа достигает около 2,8 тонны, а запас хода составляет примерно 850 километров. Средний расход топлива заявлен на уровне 10,2 литра на 100 километров.

Автомобильные обозреватели отметили, что двигатель работает заметно тише на холостом ходу по сравнению с прежними четырёхцилиндровыми агрегатами Jeep. При активном разгоне мотор быстро набирает тягу, особенно после 2500 оборотов в минуту. Некоторые журналисты сравнили его характер с более крупными шестицилиндровыми двигателями.

При этом часть тестировщиков обратила внимание на задержки отклика турбины на старте и работу восьмиступенчатой автоматической коробки передач. По их словам, трансмиссия иногда слишком рано переключает передачи вверх и медленно реагирует на резкое ускорение.

Во время дорожных испытаний Grand Cherokee сохранил плавность хода и хорошую шумоизоляцию. Также отмечались устойчивость на мокром покрытии, комфортная подвеска и уверенное поведение на трассе, несмотря на крупные размеры автомобиля.

В Jeep заявляют, что новый Hurricane 4 обеспечивает до 90% максимального крутящего момента в диапазоне от 2600 до 5600 оборотов в минуту. По мнению ряда обозревателей, новый двигатель оказался более динамичным по сравнению с прежним V6, хотя по уровню звука и характеру работы он отличается от бывшего Hemi V8.