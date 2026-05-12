Сотрудники принадлежащей Volkswagen компании IAV вышли на протест против сокращения

У штаб-квартиры немецкой технологической компании IAV в Берлине прошла акция протеста против планов по сокращению до 1400 сотрудников. Организатором выступил профсоюз IG Metall. Компания, половина которой принадлежит Volkswagen Group, намерена провести сокращения в Германии к середине 2027 года.

Профсоюз заявил, что изменения затронут около 1250 работников берлинского подразделения, деятельность которого фактически планируется прекратить. Всего в IAV работают примерно 5500 человек на пяти площадках в Германии. Компания занимается разработкой инженерных решений и программного обеспечения для автомобильной отрасли, включая технологии для электромобилей и систем автоматизированного вождения.

По данным немецкого агентства DPA, в компании считают, что такие меры помогут сократить избыточные мощности и повысить конкурентоспособность на фоне сложной ситуации на рынке. В IAV отказались от комментариев.

Согласно плану, сотрудникам из Берлина предложат перевод на предприятие в Гифхорне в Нижней Саксонии. Освободившиеся вакансии предполагается перенести за границу для снижения затрат, сообщили в профсоюзе.

Глава производственного совета Таня Шнайдер во время акции заявила, что сотрудники намерены добиваться переговоров и долгосрочного плана развития компании в Берлине.

Автомобильная промышленность Германии сталкивается с ростом расходов и снижением спроса. На ситуацию также влияют высокие пошлины, усиление конкуренции со стороны китайских производителей и затраты, связанные с переходом на выпуск электромобилей.

Ранее Volkswagen поддержал планы IAV, отметив, что реализация изменений должна проходить при согласовании с представителями работников. Сам концерн также продолжает программу сокращения расходов после того, как его операционная прибыль по итогам прошлого года снизилась более чем вдвое.