Peugeot, Citroën и Opel готовят изменения в дизайне будущих автомобилей

Вопрос о значении наследия бренда при выборе автомобиля в 2026 году становится актуальным для традиционных автопроизводителей. На фоне роста числа китайских стартапов, предлагающих технически продвинутые модели без выраженной исторической идентичности, крупные концерны пересматривают подход к позиционированию своих марок. Для Stellantis, объединяющего несколько автопроизводителей с многолетней историей, эта тема приобретает особую значимость.

Новое руководство компании заявляет о намерении усилить творческую составляющую и эффективнее использовать наследие входящих в группу брендов. В структуре дизайн-руководства ключевую роль занял Жиль Видаль, ранее работавший над обновлением стилистики Peugeot и временно отвечавший за дизайн в Renault, включая проекты Renault 5, 4 и Twingo. Теперь он координирует европейские дизайн-центры всего концерна Stellantis, взаимодействуя с глобальным руководителем дизайна Ральфом Жиллем и подчиняясь генеральному директору Антонио Филосе. Такая структура, по оценке компании, должна ускорить принятие решений и повысить автономность дизайнерских команд.

При этом работа происходит на фоне давления на прибыльность и необходимости пересмотра внутренних процессов. В прошлом критике подвергалась высокая степень унификации моделей разных брендов, усиленная предыдущим руководством под управлением Карлоса Тавареса, ориентированного на оптимизацию затрат. Это, в свою очередь, вызвало опасения относительно размывания индивидуальности марок.

В текущих условиях дизайнерские подразделения получают больше свободы в рамках бюджетных и продуктовых ограничений. Рассматриваются различные подходы к архитектуре платформ: от нескольких базовых решений с адаптацией до модульных систем, позволяющих гибко комбинировать компоненты по принципу конструктора. Такой подход должен обеспечить создание более дифференцированных моделей для разных брендов внутри группы.

Одновременно проводится пересмотр технических платформ с акцентом на оптимизацию невидимых для потребителя элементов. Результатом, по замыслу компании, должны стать улучшения в интерьере, увеличении пространства, снижении массы и повышении аэродинамической эффективности, что влияет на запас хода и общую эффективность автомобилей.

Отдельно отмечается, что брендам необходимо выделяться на фоне конкурентов, что требует поиска новых, в том числе нестандартных решений в дизайне. При этом такие решения должны оставаться функциональными и соответствовать позиционированию каждой марки.

В то же время сохраняются сложности с брендами, имеющими более узкую или премиальную направленность, включая Maserati, Alfa Romeo и DS. Для них обсуждаются дополнительные технические и платформенные решения, однако окончательные подходы пока не определены.

Компания планирует представить дальнейшие детали стратегии на автосалоне в Париже в октябре, где ожидается демонстрация будущих направлений развития всех ключевых брендов концерна, от Alfa Romeo до Opel.