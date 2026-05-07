Падение прибыли немецких автоконцернов на фоне тарифов США и спада в Китае

Немецкие автопроизводители оказались под давлением сразу двух факторов — нестабильной торговой политики США и резкого сокращения продаж на китайском рынке. Финансовые результаты за первый квартал показывают снижение доходов у крупных компаний отрасли и усиление конкуренции со стороны местных производителей в Китае.

У BMW чистая прибыль за квартал снизилась примерно до 1,67 млрд евро (около 167 млрд рублей при пересчёте по условному курсу 1 евро ≈ 100 рублей), что на пятую часть меньше показателя годом ранее. Компания также зафиксировала падение операционной маржи в автомобильном сегменте до 5%, объяснив ухудшение результатами влиянием импортных пошлин в США и слабым спросом в Китае.

Mercedes-Benz сообщил о сокращении чистой прибыли примерно до 1,43 млрд евро (около 143 млрд рублей), а также о снижении выручки. Основное давление пришлось на китайский рынок, где продажи заметно уменьшились, тогда как рост в США не смог компенсировать общий спад.

У Volkswagen и его подразделений также отмечается ухудшение динамики поставок, особенно в Китае и Северной Америке. В ряде отчётов фиксируется двузначное падение продаж в ключевых сегментах, что связано как с ценовой конкуренцией, так и с последствиями тарифных ограничений на импорт автомобилей в США.

В целом отрасль сталкивается с одновременным снижением рентабельности и сокращением рыночной доли в крупнейшем азиатском рынке, при этом торговые ограничения и тарифная неопределённость продолжают оказывать дополнительное давление на финансовые показатели европейских производителей.