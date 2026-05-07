«Газпромнефть-СМ» организовала занятия по адаптивной физкультуре для пожилых омичей

Инициативу реализовали сотрудники Омского завода «Газпромнефть – смазочные материалы» в рамках волонтерского проекта «Здорово вместе!».

Программа разрабатывалась с расчетом на разный уровень физической подготовки. Комплекс общеукрепляющих практик ориентирован на поддержание координации движений, подвижности суставов и общего тонуса организма. Тренировку провел профессиональный инструктор. Волонтеры предприятия выполняли упражнения вместе с жильцами интерната. Первые занятия признаны успешными — сейчас организаторы изучают возможность сделать их регулярными.

Станислав Белявский, директор Омского завода «Газпромнефть-СМ»:

«Ответственный бизнес сегодня берёт на себя задачу, которая выходит далеко за пределы производственных показателей, — формирует культуру деятельной заботы о старшем поколении. Мы видим, насколько востребованы простые, но регулярные форматы взаимодействия. Они создают пространство, где пожилой человек чувствует себя включённым в жизнь, сохраняет энергию и интерес к новым впечатлениям».

Проект «Здорово вместе!» входит в программу социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и реализуется с 2025 года. К волонтерским акциям помимо сотрудников омского завода подключены воспитанники подшефного Дома детства имени Г. М. Кравцова. Ранее активисты проводили в Таврическом доме-интернате мастер-классы по мыловарению и экофлористике, музыкальные встречи и праздничные мероприятия. В прошлом году учреждению передали мобильный спортивный комплекс со сменными игровыми столами.

