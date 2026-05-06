В Китае показали интерьер прототипа электрического SUV Dreame Nebula 01X

В Китае представили интерьер прототипа электрического фастбэк-кроссовера Dreame Nebula Next 01X. Автомобиль разрабатывается автомобильным подразделением производителя бытовой техники Dreame и относится к категории новых энергетических транспортных средств (NEV). В серийной версии модель планируется выпускать как в полностью электрическом исполнении (BEV), так и с увеличителем запаса хода (EREV).

Бренд Nebula был представлен на CES 2026 как одно из автомобильных направлений компании. Наряду с ним Dreame также анонсировала бренды Cosmera и Star Motor, однако именно Nebula рассматривается как более самостоятельное направление разработки.

Прототип Nebula Next 01X был показан на выставке AWE 2026, где впервые раскрыли внешний дизайн. Позднее, 6 мая, дополнительные изображения интерьера опубликовал автомобильный блогер Han Lu.

По опубликованным данным, автомобиль находится на ранней стадии разработки. У него отсутствуют центральные стойки кузова, применены задние двери с задними петлями и безрамочная конструкция дверей. Отмечается, что такая архитектура может влиять на герметичность салона.

Салон рассчитан на четырёх человек и включает два раздельных задних кресла с электрорегулировками и интегрированными подголовниками. Между ними расположен центральный тоннель с экраном. В передней части — «парящий» дисплей мультимедиа, трёхспицевый руль, компактная цифровая приборная панель и селектор передач на рулевой колонке.

Отдельно сообщается, что демонстрационный экземпляр отличается от ранее показанной версии изменённой передней частью, при сохранении общей архитектуры кузова.

Технически модель заявлена как высокопроизводительная: предусмотрена система активной подвески, заявлено использование электромоторов суммарной мощностью до 1 876 л.с., а также ускорение 0–100 км/ч за 1,8 секунды. В версии с увеличителем хода заявляется запас до 550 км на электротяге. Также упоминается вычислительная система с производительностью до 2000 TOPS для систем помощи водителю.

При этом демонстрационные материалы показывают, что часть электронных систем прототипа ещё не функционирует, что указывает на раннюю стадию разработки проекта.