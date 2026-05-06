BMW сохранила прогноз на 2026 год несмотря на падение прибыли в первом квартале

Компания BMW подтвердила финансовый прогноз на 2026 год, заявив, что рассчитывает справиться с влиянием тарифов США и усилением конкуренции со стороны Китая, несмотря на снижение прибыли в первом квартале.

До налогообложения квартальная прибыль компании сократилась на 25% и составила 2,3 млрд евро (около 2,7 млрд долларов США). Выручка группы снизилась на 8% до 31,0 млрд евро.

Операционная маржа автомобильного подразделения упала до 5,0% против 6,9% годом ранее. По оценке компании, тарифные ограничения, включая пошлины США и тарифы ЕС на электромобили, произведённые в Китае (затронувшие бренд Mini), снизили маржу на 1,25 процентного пункта.

Несмотря на это, BMW сохранила годовой прогноз, ожидая умеренное снижение группового результата. Прогноз по операционной марже автомобильного бизнеса составляет 4–6% против 5,3% в 2025 году.

Глава компании Оливер Ципсе заявил, что не включает в прогноз возможное повышение американских пошлин до 25%, о котором ранее говорил президент США Дональд Трамп, и рассчитывает, что конфликт на Ближнем Востоке не будет затяжным.

Также, по оценкам Bloomberg Intelligence, возможное повышение тарифов могло бы увеличить издержки BMW примерно на 540 млн евро. В компании считают маловероятным фактическое введение таких мер.

BMW продолжает фиксировать рост давления на китайском рынке, где местные производители, включая BYD и Xiaomi, усиливают позиции даже в премиальном сегменте. В первом квартале глобальные продажи компании снизились, в том числе на 10% в Китае.

Для укрепления позиций BMW инвестировала более 10 млрд евро в разработку нового поколения электромобилей в рамках платформы Neue Klasse. Компания ожидает стабилизации китайского рынка во второй половине года.