Skoda раскрыла детали интерьера нового электрокроссовера Epiq

Компания Skoda представила эскизы салона компактного электрического кроссовера Epiq, приблизив его полноценную премьеру, намеченную на 19 мая. Ранее интерьер уже демонстрировался в ходе тестовой поездки прототипа, однако публикация изображений тогда была ограничена.

Судя по опубликованным материалам, оформление выполнено в минималистичном стиле Modern Solid. В центре панели расположен 13-дюймовый сенсорный экран, под которым размещён ряд кнопок. За рулём установлен цифровой дисплей диагональю 5,3 дюйма, аналогичный тому, что используется в более крупной модели Elroq. Центральная консоль отличается увеличенной шириной и включает отсеки для хранения и площадку для беспроводной зарядки смартфона.

По данным тестирования, в салоне предусмотрена контурная подсветка по всей передней панели. Базовая версия Studio получит отделку из переработанных тканей, тогда как комплектация Loft предложит элементы из синтетической кожи, включая верхнюю часть панели и вставки в дверях. В более дорогом исполнении Suite применяются замша и искусственная кожа.

В модели сохраняются традиционные практичные решения марки, включая зонт в водительской двери и держатель для парковочного билета. Общий объём ниш для хранения в салоне достигает 26 литров, а багажник рассчитан на 475 литров, что превышает показатели некоторых конкурентов, например Renault 4 с 420 литрами.

Внешний облик серийной версии во многом повторяет концепт, показанный в середине 2025 года, который уже тогда имел элементы, близкие к серийному автомобилю, включая оформленные фары, парковочные датчики и крупные колёсные диски.

Ожидается, что стоимость модели будет сопоставима с бензиновым кроссовером Kamiq. При ориентировочной цене около 25 тысяч фунтов стерлингов это соответствует примерно 2,9 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, более крупный электрический Elroq стартует примерно с 3,7 млн рублей, хотя с учётом субсидий может предлагаться дешевле.

Epiq станет самой доступной полностью электрической моделью в линейке Skoda, заняв позицию ниже Elroq и Enyaq. Также в 2026 году компания планирует представить семиместный электрический кроссовер Peaq.

Длина новинки составляет около 4,1 метра, и она рассчитана на пять мест. Модель создаётся на платформе MEB-Small и будет выпускаться на предприятии в Испании. В качестве источников энергии предусмотрены батареи ёмкостью 37 и 52 кВт·ч, обеспечивающие запас хода до 430 км. Быстрая зарядка позволяет восполнить уровень энергии с 10% до 80% примерно за 23 минуты при пиковой мощности 133 кВт.

В линейке двигателей ожидаются несколько вариантов, включая более мощную версию с обозначением vRS. Максимальная мощность может достигать 223 л.с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч менее чем за семь секунд. Также будут доступны версии мощностью 114 и 208 л.с.