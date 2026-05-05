Skoda раскрыла детали интерьера нового электрокроссовера Epiq

Skoda раскрыла детали интерьера нового электрокроссовера Epiq

Компания Skoda представила эскизы салона компактного электрического кроссовера Epiq, приблизив его полноценную премьеру, намеченную на 19 мая. Ранее интерьер уже демонстрировался в ходе тестовой поездки прототипа, однако публикация изображений тогда была ограничена.

Судя по опубликованным материалам, оформление выполнено в минималистичном стиле Modern Solid. В центре панели расположен 13-дюймовый сенсорный экран, под которым размещён ряд кнопок. За рулём установлен цифровой дисплей диагональю 5,3 дюйма, аналогичный тому, что используется в более крупной модели Elroq. Центральная консоль отличается увеличенной шириной и включает отсеки для хранения и площадку для беспроводной зарядки смартфона.

По данным тестирования, в салоне предусмотрена контурная подсветка по всей передней панели. Базовая версия Studio получит отделку из переработанных тканей, тогда как комплектация Loft предложит элементы из синтетической кожи, включая верхнюю часть панели и вставки в дверях. В более дорогом исполнении Suite применяются замша и искусственная кожа.

В модели сохраняются традиционные практичные решения марки, включая зонт в водительской двери и держатель для парковочного билета. Общий объём ниш для хранения в салоне достигает 26 литров, а багажник рассчитан на 475 литров, что превышает показатели некоторых конкурентов, например Renault 4 с 420 литрами.

Внешний облик серийной версии во многом повторяет концепт, показанный в середине 2025 года, который уже тогда имел элементы, близкие к серийному автомобилю, включая оформленные фары, парковочные датчики и крупные колёсные диски.

Ожидается, что стоимость модели будет сопоставима с бензиновым кроссовером Kamiq. При ориентировочной цене около 25 тысяч фунтов стерлингов это соответствует примерно 2,9 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, более крупный электрический Elroq стартует примерно с 3,7 млн рублей, хотя с учётом субсидий может предлагаться дешевле.

Epiq станет самой доступной полностью электрической моделью в линейке Skoda, заняв позицию ниже Elroq и Enyaq. Также в 2026 году компания планирует представить семиместный электрический кроссовер Peaq.

Длина новинки составляет около 4,1 метра, и она рассчитана на пять мест. Модель создаётся на платформе MEB-Small и будет выпускаться на предприятии в Испании. В качестве источников энергии предусмотрены батареи ёмкостью 37 и 52 кВт·ч, обеспечивающие запас хода до 430 км. Быстрая зарядка позволяет восполнить уровень энергии с 10% до 80% примерно за 23 минуты при пиковой мощности 133 кВт.

В линейке двигателей ожидаются несколько вариантов, включая более мощную версию с обозначением vRS. Максимальная мощность может достигать 223 л.с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч менее чем за семь секунд. Также будут доступны версии мощностью 114 и 208 л.с.

