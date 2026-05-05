Audi готовит сокращение затрат на фоне угрозы пошлин США

Компания Audi, входящая в состав Volkswagen Group, предпринимает меры по повышению эффективности бизнеса на фоне снижения продаж в Китае и роста издержек, связанных с глобальными торговыми барьерами.

Автопроизводитель уже сократил производственные мощности на заводах в Германии и реализует программу уменьшения численности персонала на 7,5 тысячи человек к 2029 году. 5 мая компания подтвердила прогноз на текущий год, отметив при этом, что в расчетах пока не учитывались возможные последствия эскалации конфликта в Иране и инициативы президента США Дональда Трампа по увеличению импортных пошлин.

Финансовый директор Юрген Риттерсбергер сообщил, что риск введения новых тарифов остается неопределенным и находится на стадии оценки. По его словам, потенциальное повышение пошлин может существенно повлиять на финансовые показатели.

Речь идет о предложении увеличить пошлины на европейские автомобили с 15% до 25%, что усиливает неопределенность для немецких автопроизводителей, особенно для брендов Audi и Porsche, ориентированных на экспорт. В этих условиях компании стремятся оптимизировать расходы и обновить модельные линейки для повышения конкурентоспособности.

Audi фиксирует ослабление спроса на ключевых рынках Китая и Северной Америки. По оценке аналитиков, дополнительные расходы компании могут составить около 44,4 млрд рублей при повышении американских пошлин на 10 процентных пунктов. В настоящее время автомобили для рынка США производятся в Европе и Мексике.

Для укрепления позиций в США Audi планирует в текущем году вывести на рынок новый внедорожник Q9 — крупнейшую модель бренда, рассчитанную на конкуренцию с аналогами премиум-сегмента. Производство автомобиля будет организовано в Словакии, и он также может подпасть под действие новых тарифов.

Генеральный директор Гернот Дёлльнер работает над изменением стратегии компании, включая запуск нового бренда электромобилей в Китае. При этом решение о создании производственных мощностей в США откладывается: руководство Volkswagen указывает на невозможность одновременно нести расходы на пошлины и инвестировать в новые заводы.

В США у группы уже есть предприятие в Теннесси, а также строится площадка в Южной Каролине для бренда Scout Motors. Ранее допускалась возможность производства автомобилей Audi на этом объекте. Другие немецкие автоконцерны уже располагают собственными заводами в стране.

Группа Audi, в которую также входят Lamborghini, Bentley и Ducati, ориентируется на операционную рентабельность в диапазоне 6–8%. По итогам первого квартала показатель составил 4,2%. В компании продолжают искать дополнительные способы снижения затрат, включая упрощение модельного ряда.