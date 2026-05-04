Новый Haval H9 2026 вышел в Китае: рамный внедорожник с дизелем и ценой от 26,9 тыс. долларов

В Китае официально стартовали продажи Haval H9 2026 модельного года от Great Wall Motor. Базовая стоимость автомобиля начинается от 199 900 юаней (примерно 2 599 000 рублей или 26 930 долларов), а топовые версии доходят до 247 900 юаней (около 3 222 700 рублей или 33 400 долларов).

Модель сохранила рамную конструкцию и классическую архитектуру внедорожника, при этом получила обновлённый дизайн, доработанный интерьер и современную электронную начинку. При этом производитель продолжает делать ставку на двигатели внутреннего сгорания, без перехода на полную электрификацию.

В линейке доступны бензиновые и дизельные версии. Бензиновый 2,0-литровый мотор развивает 165 кВт, дизельный 2,4-литровый — 137 кВт. В зависимости от модификации используются 8- или 9-ступенчатые автоматические коробки передач, а привод реализован через систему полного привода с возможностью блокировки дифференциалов.

Габариты автомобиля остаются прежними: длина 5070 мм, колесная база 2850 мм. Внедорожные возможности включают глубину преодолеваемого брода до 800 мм и угол въезда 32 градуса.

Салон оснащён 15,6-дюймовым экраном с разрешением 2,5K и системой Coffee OS 3, поддерживающей голосовое управление и интеллектуальные функции. Также предусмотрены камера кругового обзора, электропривод багажника и системы помощи водителю второго уровня.

Обновление затронуло и внешний вид: появилась затемнённая дизайнерская версия с чёрными элементами кузова, включая решётку, зеркала и рейлинги.

Модель продолжает развитие линейки внедорожников Haval, где также появляются новые версии и более крупные SUV, формируя внутреннюю иерархию бренда в сегменте рамных автомобилей.