Zeekr 8X Ultra Plus представлен как мощный гибридный SUV с выходом в Европу к 2026 году

В сегменте крупных китайских SUV, где производители чаще делают ставку на комфорт и формат «мобильной гостиной», модель Zeekr 8X выделяется акцентом на управляемость и отклик шасси. Интерес к автомобилю на старте оказался высоким: сообщается о 10 000 заказов в первые 30 минут после открытия продаж.

Тестируемая версия Zeekr 8X Ultra Plus относится к верхним комплектациям линейки. В максимальном исполнении гибридная силовая установка может развивать до 1381 л.с., тогда как в рассматриваемой версии заявлена мощность около 885 л.с. Стоимость модели на внутреннем рынке составляет примерно 399 800 юаней (около 55 500 долларов), а старт продаж за пределами Китая ожидается после конца 2026 года.

Габариты автомобиля составляют около 5100 мм в длину при колёсной базе 3069 мм. Конструкция рассчитана на установку 2,0-литрового турбодвигателя в сочетании с гибридной системой. Для снижения сопротивления воздуха используются активные жалюзи воздухозаборников, а в комплектации применяются матричные LED-фары и один лидар, установленный над лобовым стеклом.

Автомобиль оснащён 22-дюймовыми колёсами с широкими шинами, пневматической подвеской с регулировкой дорожного просвета до 5 см вверх и снижением примерно на 3 см на высоких скоростях. Также предусмотрены функции внешнего питания и дополнительные элементы для перевозки грузов на крыше.

Салон выполнен в двухэкранной конфигурации с мультимедийной системой и отдельным дисплеем для переднего пассажира. Часть функций управления сохранена в виде физических элементов, включая переключение режимов движения и настройку подвески. В отделке используются мягкие материалы, деревянные вставки и элементы с замшевой текстурой.

Задний ряд оборудован электрорегулировками, столиками и встроенным холодильником, а также отдельным экраном управления. При этом отмечается частичное дублирование функций между центральной и задней системами.

Силовая установка построена на гибридной архитектуре с 2,0-литровым двигателем и двумя электромоторами суммарной мощностью около 660 кВт (885 л.с.). Используется батарея ёмкостью 70 кВт⋅ч и 900-вольтовая электрическая архитектура. Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд с 20 до 80% примерно за 9 минут при оптимальных условиях. Запас хода на электротяге оценивается до 410 км по циклу CLTC.

Разгон до 100 км/ч занимает около 3,7 секунды. Поведение силовой установки описывается как линейное, без резких скачков тяги, с более мягкой настройкой в стандартных режимах движения. Отмечается несинхронность перехода между рекуперативным и механическим торможением на малых скоростях.

Шасси включает двойные поперечные рычаги спереди и многорычажную заднюю подвеску с адаптивными амортизаторами и активной системой стабилизации крена. Управляемость характеризуется стабильностью траектории, однако из-за отсутствия подруливания задних колёс радиус разворота остаётся сравнительно большим.

Среди особенностей эксплуатации отмечается повышенный уровень шума от шин на высоких скоростях, а также различия в настройках демпфирования между передней и задней осями.

Система помощи водителю использует лидар, камеры и радары. На трассе функции удержания в полосе и адаптивного круиз-контроля работают стабильно без резких отключений. В более дорогих версиях заявлена увеличенная вычислительная мощность и расширенные возможности сенсоров.

Модель рассматривается в одном сегменте с крупными гибридными SUV китайского и европейского производства. Основные отличия Zeekr 8X заключаются в использовании 900-вольтовой архитектуры, высокой суммарной мощности и активной системе стабилизации крена, что выделяет её на фоне конкурентов с акцентом на комфорт или программные функции.