Range Rover представил SV Ultra — самый роскошный внедорожник марки

Компания представила новую версию внедорожника, которую называет самой роскошной, технологичной и эксклюзивной в своей линейке. На первый взгляд автомобиль может напоминать стандартный Range Rover, однако производитель позиционирует SV Ultra как наиболее продвинутую и дорогую интерпретацию модели.

Для этой версии разработан эксклюзивный цвет кузова Titan Silver с эффектом «жидкого металла». Такой визуальный результат достигается за счёт специального состава с алюминиевыми частицами и фирменной технологии пигментации, создающей зеркальное покрытие. Экстерьер дополняют акценты Satin Platinum Atlas и Silver Chrome, а также 23-дюймовые колёсные диски с сатиновыми вставками и обновлёнными центральными колпачками.

Интерьер выполнен с использованием материала Ultrafabrics, ориентированного на экологичные решения, в двухцветной гамме Orchid White и Cinder Grey. Впервые для модели применены лазерные декоративные узоры на сиденьях. Среди элементов оснащения также отмечаются керамический селектор передач, отделка из пальмового шпона в дверце холодильного отсека и складной столик для задних пассажиров. Деревянные вставки обработаны по специальной технологии, сохраняющей природную текстуру и придающей более современный оттенок оформлению салона.

Отдельное внимание уделено аудиосистеме. В модели впервые используется электростатическая технология звучания, которую производитель позиционирует как способ превращения салона в акустическое пространство концертного уровня. Вместо традиционных динамиков применяются 21 лёгкий преобразователь звука, распределённый по салону, включая подголовники, спинки сидений и потолочные зоны.

Звук формируется ультратонкой мембраной толщиной около 1 мм, способной реагировать значительно быстрее стандартных динамиков, что обеспечивает снижение искажений и высокую детализацию. Система дополнена существующими низкочастотными динамиками и сиденьями с функцией преобразования звука в вибрации, позволяющими пассажирам ощущать музыку физически.

Также заявлено снижение энергопотребления аудиосистемы и использование перерабатываемых материалов без применения редкоземельных элементов.

Для SV Ultra предусмотрены гибридные силовые установки, а также планируется полностью электрическая версия. Доступ к заказу ограничен приглашениями.

Параллельно представлен более доступный вариант линейки, ориентированный на массовый рынок. Он включает специальные версии с декоративными элементами, панорамной крышей, аудиосистемой премиального уровня и несколькими вариантами бензиновых, дизельных и гибридных силовых установок.