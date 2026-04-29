BMW обновила седан 7-й серии, убрав V8 и расширив гибридную линейку

Компания BMW провела рестайлинг седана 7-й серии. Изменения затронули внешний дизайн и интерьер автомобиля, при этом из линейки был исключён двигатель V8.

Производитель также сохранил подход к унификации платформы: версии с двигателями внутреннего сгорания и электрические модификации выпускаются на одной архитектуре, а различия во внешнем облике минимальны.

Вместо классического V8 теперь используется гибридная силовая установка, интегрированная в 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Базовая дизельная версия развивает мощность 286 л. с.

Электрические модификации представлены тремя вариантами, все они оснащены полным приводом и батареей ёмкостью 112 кВт⋅ч. Зарядка аккумулятора с 10 до 80% занимает около 28 минут.