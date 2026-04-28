Freelander 8 выйдет в Британии в 2027 году и будет дешевле Defender

Новый крупный внедорожник Freelander 8 поступит в продажу на рынке Великобритании во второй половине 2027 года. Модель станет частью отдельной линейки автомобилей, разработанных в Великобритании, но производимых в Китае в рамках совместного проекта с компанией Chery.

Автомобили Freelander не будут продаваться через существующую дилерскую сеть Land Rover и не получат шильдики этого бренда. При этом ожидается, что стоимость моделей окажется ниже, чем у Defender, цены на который начинаются примерно от 6,44 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ.

Freelander 8 нельзя назвать компактным SUV: длина кузова составляет 5,1 метра, что примерно на 35 см больше Defender 110 без внешнего запасного колеса. В салоне предусмотрено шесть посадочных мест, а пространство внутри рассчитано на комфортное размещение пассажиров.

Новинка построена на платформе Chery. Сообщается о наличии блокировок центрального и заднего дифференциалов. Другие внедорожные системы, включая пневмоподвеску, пока официально не подтверждены.

Силовая установка будет гибридной с возможностью зарядки от сети. В ее состав войдет 1,5-литровый турбомотор, работающий преимущественно как генератор, а также два электродвигателя. Полностью электрическая версия пока не заявлена, но такая возможность в будущем не исключается.

Внешне модель получила массивный кузов, крупные колесные арки, широкие колеса и контрастную черную заднюю часть крыши. Для кузова подготовили восемь цветов, включая яркие варианты вроде лаймового и фиолетового.

В салоне установлен широкий дисплей по всей передней панели и отдельный центральный экран управления. Также сохранены некоторые физические кнопки. Для второго ряда предложены раздельные кресла, а среди опций заявлен потолочный экран для пассажиров.

Третий ряд рассчитан на два отдельных сиденья, поэтому семиместная версия не предусмотрена. Багажное отделение за третьим рядом оказалось компактным.

Совместный проект Chery и Jaguar Land Rover объединяет британскую разработку дизайна и китайские технологии платформ и аккумуляторов. Компания позиционирует Freelander как самостоятельную марку, не входящую в текущую линейку брендов Range Rover, Defender и Discovery.

Первый серийный автомобиль новой марки дебютирует в Китае во второй половине текущего года. После этого производитель намерен выпускать по одной новой модели каждые шесть месяцев.